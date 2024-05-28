Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray'a üst üste iki şampiyonluk kazandıran teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi yenileniyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcıyla yapacağı sözleşmenin detayları belli oldu. İşte Buruk'un sözleşme süresi ve alacağı ücret... (GS spor haberi)
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Sabah'ın haberine göre, bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak.
Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışacak.
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