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Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray'a üst üste iki şampiyonluk kazandıran teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi yenileniyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcıyla yapacağı sözleşmenin detayları belli oldu. İşte Buruk'un sözleşme süresi ve alacağı ücret... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın başında duble yapan Okan Buruk'un ödülü yeni sözleşme...

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Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Cumartesi günü rekor oyla (3343) başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, Buruk'la 2026'ya kadar devam etmek olacak.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Altyapısından yetiştiği G.Saray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Sabah'ın haberine göre, bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışacak.

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