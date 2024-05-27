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Süper Lig'in efendisi

Konyaspor deplasmanında İcardi (2) ve Berkan’ın golleriyle şaha kalkan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de 24. şampiyonluğunu ilan etti. Cimbom, tarihinde ilk kez ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk farkını 5’e yükseltti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Süper Lig'in efendisi

Galatasaray, Konyaspor'u dün deplasmanda yenerek Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti. Aslan'ın gollerini İcardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti. 1959'da başlayan ligde, şampiyonluk sayısında 1980'lere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde giren Aslan; Türk futbolunda çığır açan Derwall hamlesiyle, 14 yıllık hasretine 1987'de son vermişti. 1985'te Fener'in 11, G.Saray ve Beşiktaş'ın 6'şar şampiyonluğu vardı.

FENER İLE FARK 5 OLDU

G.Saray, üst üste 4 zaferin ardından ilk kez, tarihi Avrupa başarılarını da kazandığı 2000'de, Fener'in önüne geçti. 2014 yılına kadar şampiyonluk sayıları dengeli gitti. O yıl durum 19-19'du. Fenerbahçe, 2014'te adeta stop etti. 2023-24'e kadar 9 sezonda Galatasaray 4, Beşiktaş 3 kez mutlu sona ulaştı. Aslan dün 24. zaferini ilan etti... Galatasaray, 1985'te 5 şampiyonluk geride olduğu Fenerbahçe'ye tam 39 yıl sonra, ilk kez 5 fark atmış oldu.

DİREKLERİ PARÇALADI

Cimbom, Konyaspor maçının ilk yarısında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda direğe takıldı. Bu vuruş, sezon bazında sarı- kırmızılılar adına 29. kez direkten dönen şut oldu. Aslan bu alanda Trendyol Süper Lig rekorunu kırdı.

G.SARAY TARİH YAZDI

G.Saray, 1 sezonda 100 puan barajını geçen ilk kulüp oldu. Aslan sezonu 102 puanla kapattı. Avrupa'da 100 puan barajını, İngiltere'de Pep'le M. City (100), İspanya'da Mourinho'yla Real Madrid (100), İtalya'da Conte'yle Juventus (102) geçti. İskoçya'da Celtic 106 puan aldı.

BİRİ MECBURİ ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk dünkü Konya maçına Fenerbahçe derbisinin kadrosundan 3 değişiklikle çıktı. Kart cezalısı Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü

8 FUTBOLCU İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU

Takımda 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşadı. Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay ile Köhn, Vinicius, Eyüp Aydın, altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu ilk kez ipi göğüsledi.

DIŞ SAHADA FENA KÜKRÜYOR: 9'DA 9

Cimbom, Süper Lig'deki son 9 deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ligin 16. haftasında konuk olduğu Sivas ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzon, Samsun, A.Gücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanya, Adana Demir, Karagümrük ve Konyaspor'u devirdi.

SON 6 LİG MAÇINDA 19 KEZ AĞLARI SARSTI

Sarı kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 6 maçında 19 gol kaydetti. Galatasaray, ligde Sivasspor'a 6, Pendikspor'a 4, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor'a 3'er gol attı.

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