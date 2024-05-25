Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, yeni sezonda önemli yıldızları kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, gündem yaratacak isimlerin peşine düştü. Hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi bitecek dünya yıldızını renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:56
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk için son adımı pazar akşamına bırakan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Aslan'a 1 puan yetmesine rağmen hedef galibiyetle İstanbul'a dönebilmek. Yönetim de teknik heyette gündemden en az etkilenmeleri için oyuncuları motive edebilmek adına her şeyi deniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

24'üncü şampiyonluğu için saatler sayan Galatasaray, son hazırlıklarını yaptı. Eğer Aslan karşılaşmadan zaferle ayrılırsa taraftarıyla kutlamalara başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Galatasaray daha sonra İstanbul'a dönecek ve Florya'da ya da RAMS Park'ta eğlenceler devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı camianın gelecek sezon kuracağı kadro şimdiden merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Yönetim ilk hedefini pazar gününde şampiyonluk olarak belirlerken diğer yandan transfer için de görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un listesinde ise çok sayıda futbolcu var. Dünya yıldızlarının da yer aldığı raporda, Mertens gibi yaşı ilerlese de performansından düşmeyen bir oyuncu bulunuyor. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Galatasaray Mauro Icardi'nin yükünü alabilecek, ona rotasyon gücü katabilecek ve kalitesiyle taraftarı etkileyecek bir yıldız arayışına başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Mertens'ten alınan verimin devamını getirmeyi hedefleyen yönetim, Alexis Sanchez'in peşine düştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Şilili golcü iki dönem formasını giydiği Inter ile yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Takvim'in haberine göre, kontratı haziran ayında bitecek olan Güney Amerikalı forvet için Cimbom devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Eğer anlaşma sağlanırsa bonservis bedeli ödenmeden imzalar atılabilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Bu sezon Inter'de 32 maça çıkıp 4 gol atan Sanchez, 5 de de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan golcü yıldız için bizzat Erden Timur'un harekete geçtiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Hatta Sanchez'in menajeriyle yoğun bir telefon trafiğinin başladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

Sanchez için daha önce getirilen yıldızlarla birlikte referans sağlanmaya çalışılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor

35 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu öğrenilirken, Sanchez'in ilk hedefi ise Avrupa'da kalarak kariyerini sürdürebilmek.

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