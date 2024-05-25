TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, yeni sezonda önemli yıldızları kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, gündem yaratacak isimlerin peşine düştü. Hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi bitecek dünya yıldızını renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Galatasaray daha sonra İstanbul'a dönecek ve Florya'da ya da RAMS Park'ta eğlenceler devam edecek.
Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı camianın gelecek sezon kuracağı kadro şimdiden merak ediliyor.
Yönetim ilk hedefini pazar gününde şampiyonluk olarak belirlerken diğer yandan transfer için de görüşmeler devam ediyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un listesinde ise çok sayıda futbolcu var. Dünya yıldızlarının da yer aldığı raporda, Mertens gibi yaşı ilerlese de performansından düşmeyen bir oyuncu bulunuyor. İşte detaylar...
Galatasaray Mauro Icardi'nin yükünü alabilecek, ona rotasyon gücü katabilecek ve kalitesiyle taraftarı etkileyecek bir yıldız arayışına başladı.
Mertens'ten alınan verimin devamını getirmeyi hedefleyen yönetim, Alexis Sanchez'in peşine düştüğü öğrenildi.
Şilili golcü iki dönem formasını giydiği Inter ile yollarını ayıracak.
Takvim'in haberine göre, kontratı haziran ayında bitecek olan Güney Amerikalı forvet için Cimbom devreye girdi.
Eğer anlaşma sağlanırsa bonservis bedeli ödenmeden imzalar atılabilecek.
Bu sezon Inter'de 32 maça çıkıp 4 gol atan Sanchez, 5 de de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan golcü yıldız için bizzat Erden Timur'un harekete geçtiği bildirildi.
Hatta Sanchez'in menajeriyle yoğun bir telefon trafiğinin başladığı aktarıldı.
Sanchez için daha önce getirilen yıldızlarla birlikte referans sağlanmaya çalışılıyor.
35 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu öğrenilirken, Sanchez'in ilk hedefi ise Avrupa'da kalarak kariyerini sürdürebilmek.
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