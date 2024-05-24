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Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

Galatasaray'da tüm konsantrasyon Konyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Konya'dan 1 puanla ayrıldığı takdirde üst üste 2. defa şampiyon olacak. Galatasaray'da ayrıca yaz transfer dönemi öncesi ise sürpriz bir isim listeye girdi. O futbolcu Boupendza. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 21:58
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Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

Hatayspor'da forma giydiği sezon Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

AARON BOUPENDZA, MLS'TEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR!

2023'ün yazında Al-Shabab'tan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle MLS ekibi Cincinnati'ye transfer olan Aaron Boupendza yeni takımında aradığını bulamadı.

Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

Akşam'da yer alan habere göre, Cincinnati takımında mutsuz olan yıldız golcü, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor.

Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray da Carlos Vinicius'un Fulham'a geri dönecek olması nedeniyle gündemine Aaron Boupendza'yı aldı.

Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan 27 yaşındaki Gabonlu golcünün transferini bu yaz bitirmeye hazırlanıyor.

Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

Boupendza, Hatayspor forması giyerken Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun gol kralı olmuştu.

Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Aaron Boupendza, bu sezon Cincinnati formasıyla ise şu ana kadar 13 resmi maça çıktı.

Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...

Boupendza bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı.

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