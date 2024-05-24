Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...
Galatasaray'da tüm konsantrasyon Konyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Konya'dan 1 puanla ayrıldığı takdirde üst üste 2. defa şampiyon olacak. Galatasaray'da ayrıca yaz transfer dönemi öncesi ise sürpriz bir isim listeye girdi. O futbolcu Boupendza. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Akşam'da yer alan habere göre, Cincinnati takımında mutsuz olan yıldız golcü, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor.
SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray da Carlos Vinicius'un Fulham'a geri dönecek olması nedeniyle gündemine Aaron Boupendza'yı aldı.
Sarı kırmızılılar, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan 27 yaşındaki Gabonlu golcünün transferini bu yaz bitirmeye hazırlanıyor.
Boupendza, Hatayspor forması giyerken Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun gol kralı olmuştu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Aaron Boupendza, bu sezon Cincinnati formasıyla ise şu ana kadar 13 resmi maça çıktı.
Boupendza bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 747 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Gabonlu yıldız golcü, 3 golle takımına katkıda bulundu.
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