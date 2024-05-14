GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"
Şampiyonluk için 1 puan alması gereken Galasaray,Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde hem derbi zaferi hemde lig yarışında mutlu sona ulaşmak istiyor. Dev maç öncesi gözler son haftaların golcü ismi Mauro Icardi'ye çevrildi. Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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RAMS Park'ta hem derbi zaferi hemde Süper Lig şampiyonluğu yaşamak isteyen sarı kırmızılılar mağlup olmaması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Dev derbi öncesi Galatasaray'da gözler 7 maç sonra Fatih Karagümrük'e karşı gol atamayan Mauro Icardi'ye çevrildi.
Attığı 23 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'ye derbi öncesi gözdağı verdi.
"DERBİYİ BANA BIRAKIN"
Icardi, takım arkadaşlarına 'Derbiyi bana bırakın' mesajı verdi. Arjantinli yıldız, "Sezon başından bu yana aleyhimize birçok şey söylendi.
İlk maçta yaşananlar ortada... Bu hafta sahamızda Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlamalıyız.
Ben de gollerimle buna destek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 28 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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