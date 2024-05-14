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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

Şampiyonluk için 1 puan alması gereken Galasaray,Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde hem derbi zaferi hemde lig yarışında mutlu sona ulaşmak istiyor. Dev maç öncesi gözler son haftaların golcü ismi Mauro Icardi'ye çevrildi. Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:46
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek kritik bir virajı daha döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

90. dakikada Berkan Kutlu'nun golüyle gelen galibiyet camiada büyük mutluluğa yol açarken taraftarı derbi heyecanı sardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

Şampiyonluk için 1 puan alması gereken Galatasaray, 37. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

RAMS Park'ta hem derbi zaferi hemde Süper Lig şampiyonluğu yaşamak isteyen sarı kırmızılılar mağlup olmaması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

Dev derbi öncesi Galatasaray'da gözler 7 maç sonra Fatih Karagümrük'e karşı gol atamayan Mauro Icardi'ye çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

Attığı 23 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'ye derbi öncesi gözdağı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

"DERBİYİ BANA BIRAKIN"

Icardi, takım arkadaşlarına 'Derbiyi bana bırakın' mesajı verdi. Arjantinli yıldız, "Sezon başından bu yana aleyhimize birçok şey söylendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

İlk maçta yaşananlar ortada... Bu hafta sahamızda Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlamalıyız.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın"

Ben de gollerimle buna destek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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