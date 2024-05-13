Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı! "Oksijen taşıyan adam"

ERMAN TOROĞLU - 6 PUANLIK FARK OYUNU ETKİLEDİ Öyle bir maç ki iki tarafın da kaybedecek çok şeyi var... Tam ticaretteki gibi. Kar-zararın kardeşidir derler. Kazanırsan da çok şey kazanacaksın. Karagümrük takımı dün çok akıllı oynadı.

Galatasaray'ın zaaflarından çok faydalandılar ve golleri de buldular. Galatasaray takım olarak iyi futbol oynamadı. Sahaya Karagümrük daha iyi yayıldı, Galatasaray'ın açıklarından daha iyi faydalandılar.