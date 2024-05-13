Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı! "Oksijen taşıyan adam"
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü. Fotomaç Gazetesi yazarları sarı kırmızılıların galibiyetini değerlendirdi. İşte detaylar...
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ERMAN TOROĞLU - 6 PUANLIK FARK OYUNU ETKİLEDİ
Öyle bir maç ki iki tarafın da kaybedecek çok şeyi var... Tam ticaretteki gibi. Kar-zararın kardeşidir derler. Kazanırsan da çok şey kazanacaksın. Karagümrük takımı dün çok akıllı oynadı.
Galatasaray'ın zaaflarından çok faydalandılar ve golleri de buldular. Galatasaray takım olarak iyi futbol oynamadı. Sahaya Karagümrük daha iyi yayıldı, Galatasaray'ın açıklarından daha iyi faydalandılar.
Takım oyunu olarak Karagümrük daha doğru işler yaptı ama karşılarında çok etkili oyuncuları olan bir rakip vardı. Onlar da şahsi becerilerini ortaya koydular. O zaman da ortaya fark çıktı tabii.
Hakem genelde maçı oynatmak istedi. O düşüncesi iyiydi. Yatanlara fazla prim vermedi. Bir hatası vardı, oyunculara ve oyuna engel oldu. Galatasaray orta sahası, rakip kaleciden ve defanstan dönen topları alamadılar. Onun için de fuzuli yere yoruldular.
Tabii Galatasaray'ın dünkü tutuk oyununda 6 puanlık farkın da tesiri vardı. Çünkü hem rakibiyle oynayacak, kendi sahasında bile olsa o maçlar zor maçtır, hem de düşme tehlikesi olan bir takım ile oynayacaklar.
Ama 90'da atılan gol resmen altın değerinde oldu. Bir yerde de Karagümrük'e yazık. Çünkü mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadı.
Diğer maçta ise Fenerbahçe son bir gayretle asıldı. Sonunda İsmail Kartal'ın aklına, üç maç kala Batshuayi geldi. Dün ilk iki golde de büyük payı var.
Birincide golü yaptı, ikincide özellikle pasif ofsayttan aktife geçmemek için ellerini arkaya atarak heykel gibi durdu. Fenerbahçe eski maçlarına göre daha bir hareketliydi.
Bu Fenerbahçe, şampiyon olamazsa içeride kaybettiği puanlar yüzündendir. Başka yerde hata aramasınlar.
SERKAN KORKMAZ - O GOL... O PUAN...
Galatasaray, Olimpiyat'taki maça düşük tempoda başladı. İşin ilginç yanı dakikalar ilerledikçe temposu bir türlü artmayan Cimbom, baskı kurmak bir yana pozisyon dahi üretemiyordu. Mendes ile öne geçen Karagümrük düşme hattından uzaklaşmak için dev bir adım atmıştı.
Herkes ilk yarı böyle biter diye düşünürken 45+4'te; Barış Alper'in golüyle skor 1-1'e geldi. İkinci yarıda Galatasaray gol pozisyonu bulmakta zorlanmaya devam etti. Bu arada Kadıköy'de F.Bahçe, Kayseri karşısında farkı 3'e çıkardı. Sahadaki, tribündeki ve ekran başımdaki G.Saraylılar "1 puan iyidir" diye düşünmeye başlamışken, 70'te ilk golün aktörleri bu kez rolleri değiştirdi.
Barış Alper, Avrupai fiziğiyle, dışarı çıkmak üzere olan topu (hem de ters istikamette yere düşerken) sağ ayağıyla içeri doğru ittiğinde topla buluşan isim Mertens'ti.
Galatasaray öne geçmişti ama birer gol ve birer asist ile oynayan Barış ile Mertens bile alıştırdıkları performansın altındaydılar. 83'te Markao'nun şık golü Kadıköy'ü sevince boğarken, G.Saraylılar'ı "1 puan da iyidir" moduna geri döndürdü. Okan Hoca son maçlarda "onlar da oynasın" diye soktuğu oyuncuları artık "3 puan" için sahaya sürüyordu.
Dakikalar kümede kalma ve şampiyonluk için oynayan iki takımı gerdikçe geriyordu. Normal süre dolduğu anda G.Saray'ın sahada skora en uzak isimlerinden biri olan Berkan, tarihe geçen o golü kaydediyordu. Kazanılan sadece 3 puan değil, çok daha fazlasıydı.
Yine de 6 puanlık fark, tüm gezegendeki Türkler'in önümüzdeki haftaki derbiye odaklanmasına mani değil kuşkusuz. Bakalım Okan Buruk, "O puanı" ezeli rakibiyle oynadığı derbide alıp takımıyla birlikte şampiyonluk turunu atabilecek mi? Berkan'ın 'o golü' ve derbideki 'o puan' yetecek mi?
ZEKİ UZUNDURUKAN - OKSİJEN TAŞIYAN ADAM!
BARIŞ Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'a oksijen taşıyan bir atom karınca gibi… İşte o Barış Alper, dünkü maçta üstün yeteneğini sahada sollayan adam oldu. Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golde kaptığı topla ışık hızında hareketlenip çizgiye indi ve Mertens'e 'al da at' dedi. Bu sezonun en güzel asistini yaptı Barış Alper Yılmaz!
Galatasaray'da haftalardır tüm olasılıkların bittiği yerde Barış Alper Yılmaz başlıyor. Allah vergisi bir futbol ihtişamı var bu adamın! Barış Alper Yılmaz, sezon boyu hırslı mücadelesi ile 'star etiketi' bastırdı sarı-kırmızılı yüreklere… Galatasaray stres içinde oynarken, Mertens ise 'can yelekleri bende, sakın panik yapmayın' havası ile oynadı. Mertens yine golünü attı. Yine takımını bir orkestra şefi gibi yönetti.
Galatasaray galibiyetlere ve zaferlere tutku ile bağlı, sımsıkı hem de… Sarı-kırmızılı futbolcuların gözlerini bağlasanız bile, yine o maçı kazanırlar. Berkan Kutlu, Galatasaray'daki ilk lig golünü attı, hem de kalplerin güm güm attığı anlarda.
Böylesine değerli bir golün altında artık Berkan Kutlu imzası var… Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir satranç maçı oynandı.
Kazanan Galatasaray oldu ama Karagümrük'ü de muazzam mücadelesi nedeniyle tebrik etmek lazım. Maç sonunda Olimpiyat'ta şampiyonluk şarkıları söylenirken, bitime iki maç kaldı. Taraflı tarafsız herkes artık bu işin adını koydu:'Bitti bu iş! Galatasaray'ın 24. Şampiyonluğu yüzde 99,99 oranında yüklendi…' Yüreklerin gönderine çoktan Galatasaray bayrakları çekildi bile...
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