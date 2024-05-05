Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mertens sözleri! "Sakatlığı..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mertens sözleri! "Sakatlığı..."

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 18:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mertens sözleri! "Sakatlığı..."

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün ilk başta kadın futbol takımımızın şampiyonluğunu kutluyorum. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyon oldular. Metin Hocayı ve futbolcularımızı kutluyorum. Su topu takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bizim hem oyuncu tercihimiz hem dizilişimiz tek maça döndük haftada. Tam kadroyuz şükür. Son maçlarda kazanmaya devam ediyoruz ve kadroyu bozmadık."

"Mertens'in ayağından sakatlığı oldu, tedavisini tamamladı. Bütün oyuncularıma ihtiyacım var, kulübede bekleyenler... Kulübede bekleyenler çok önemli. Bir tane 11'le başlıyoruz. İç sahada güçlüyüz. Rakibimiz 5-3-2 oynayacak, 8 kişi defans yapacaklar. 2 ön oyuncusunu direkt oyunla kullanmaya çalışacaklar. Top bizdeyken kalitemizi korumamız lazım. Top rakipteyken hedef çok çabuk biçimde rakipten almak. Son hafta çok pozisyon verdik ama bu hafta savunma geçişlerinde daha dikkatli olmalıyız. Topun değerini bilmeliyiz. Hücumu düşünen, öne oynayan bir takımız. Kendi kalitemizi ortaya koyduğumuzda bu tip savunma yapan bir rakibe karşı şutörler önemli. Kazanmamız önemli. Biletler çok önceden bitti, stadyum full. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Bugün kutlamayı hayal ediyoruz."

F.Bahçe'nin Konya kafilesi belli oldu!
G.Saray - Sivasspor | CANLI
DİĞER
Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor
Filistin'e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye'nin önerisi karara eklendi
G.Saray'dan sağ bek harekatı! Aurier'in yerine gelecek
İsmail Kartal kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray - Sivasspor | CANLI
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu
HIDIRELLEZ DUASI 2024
HIDIRELLEZ İSLAMDAKİ YERİ NEDİR?
HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi 18:49
Gaziantep FK - Hatayspor maçı CANLI Gaziantep FK - Hatayspor maçı CANLI 18:47
Okan Buruk'tan Mertens sözleri! "Sakatlığı..." Okan Buruk'tan Mertens sözleri! "Sakatlığı..." 18:31
Çorum FK ile Şanlurfaspor yenişemedi! Çorum FK ile Şanlurfaspor yenişemedi! 18:24
Bodrumspor Kocaelispor'u farklı devirdi! Bodrumspor Kocaelispor'u farklı devirdi! 18:22
Sakaryaspor fırsatı tepti! Sakaryaspor fırsatı tepti! 18:20
Daha Eski
Manisa FK Boluspor'u tek golle yıktı! Manisa FK Boluspor'u tek golle yıktı! 18:19
Bandırmaspor play-off hattına tutundu! Bandırmaspor play-off hattına tutundu! 18:12
G.Birliği play-off umudunu son haftaya taşıdı! G.Birliği play-off umudunu son haftaya taşıdı! 18:11
Adanaspor'dan kritik 3 puan! Adanaspor'dan kritik 3 puan! 18:09
Chelsea evinde West Ham United'ı farklı geçti! Chelsea evinde West Ham United'ı farklı geçti! 17:55
Fenerbahçe Konyaspor maçına hazır Fenerbahçe Konyaspor maçına hazır 17:30