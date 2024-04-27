Rekorsavar

Günler, haftalar, aylar geçiyor ama Süper Lig'de Galatasaray'ın galibiyet serisi devam ediyor... Okan Buruk yönetiminde adım adım 24. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılılar, dün de Adana Demirspor deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. İlk yarıda sayısız fırsatı harcayan Aslan, ikinci yarıda kilidi açmayı başardı. 53. dakikada Mertens'ten aldığı pası ceza alanı yayından ağlara gönderen Hakim Ziyech, takımını öne geçirdi. Nefis bir gol atan Faslı yıldızdan sonra Fernando Muslera kurtarışlarıyla takımını adeta ayakta tutan isim oldu. Ardından 64. dakikada Kerem Demirbay, Ziyech'e nazire yaparcasına şık bir gol atarak durumu 2-0'a getirdi.

35 YILLIK REKOR TARİH OLDU

Gecenin kapanışını ise 90+1'de Mauro İcardi yaptı. Süper yıldız, Mertens'in ikinci asistinde krallıkta zirveye çıktı. 3-0'lık skorla bitime 4 hafta kala zirvedeki takipçisi Fenerbahçe ile farkı 7'ye çıkartan Galatasaray, gözünü bugün oynanacak derbiye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde yeni rekorların da sahibi oldu. Süper Lig'de üst üste 15. zaferini yaşayan Galatasaray, en uzun galibiyet serisine sahip takım oldu. Aslan geçen sezon 14 galibiyetle bu rekoru kırmıştı. 34 maçta 93 puanla kendi rekorunu geride bırakan Aslan, Fenerbahçe'nin 1988-89'daki puan rekorunu egale etti. Cimbom, gelecek hafta Sivasspor karşısına rekorları geliştirmek için sahaya çıkacak.

TARİHTE BÖYLESİ YOK!

Bu sezon deplasmanlarda çıktığı 17 maçta 42 puan toplayan Galatasaray, (ortalama 2.47 puan), tarihteki en iyi sezonunu yaşıyor.