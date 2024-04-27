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Muslera’dan 8 kurtarış

Uruguaylı kaptan, Adana Demirspor galibiyetinde, 8 kurtarışla maça damga vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Muslera’dan 8 kurtarış

Galatasaray'ın Kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor galibiyetine de adını yazdırdı. Cimbom'un 3-0 kazandığı maçta, tam 8 kurtarışa imza atan Uruguaylı kaptan, ilk yarıda Mendoza, Balotelli ve Yusuf Barasi'ye geçit vermedi. Özellikle karşılaşmanın ilk dakikasında Mendoza'nın sert şutunda müthiş bir refleks gösteren Muslera, yerden ağlara giden topu tek eliyle uçarak çelmeyi başardı. İkinci yarıda da kalesinde devleşen 37 yaşındaki tecrübeli eldiven, maçı 8 kurtarışla tamamlayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. "Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa" diyen Muslera, rekorlar için de "Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum" ifadelerini kullandı.

12 YIL SONRA REKORUNU KIRDI

Muslera, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon toplamda 18, ligde 17. kez kalesini gole kapadı ve sarıkırmızılılarda kendisine ait bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi. Uruguaylı kaptan, 2011- 12'de ligde normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 maçın 16'sında gol yemedi. Tecrübeli eldiven, bu sezon 46 maçta forma giyerken, ligde 1 maç kaçırdı.

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