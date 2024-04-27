Mauro İcardi... Tabir-i caizse onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor... Galatasaray taraftarının sevgilisi, diğer renklere gönül veren futbolseverlerin platonik aşkı... Sarı-kırmızılı forma altında attığı gollerle herkesi kendisine hayran bırakan süper star, dün de Adana'da sahneye çıktı, 90+1'de ağları sarstı, farklı galibiyette başrolü oynadı. İcardi, attığı bu golle de Süper Lig'de gol sayısını 21'e çıkardı ve Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu geride bırakarak gol krallığı yarışında zirvede tek başına kaldı.

ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI

Sezona fırtına gibi başlamasına rağmen, ilk yarıdaki Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde aldığı darbelerle bir süre sakatlık yaşayan Arjantinli süper star, ligin boyu kısaldıkça şampiyonluk modunu açtı. 29'uncu haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla vites yükselten İcardi, ardından Kasımpaşa, Hatay, Alanya ve Pendik karşılaşmalarında ağları sarstı. Dün de golünü atan Tangocu, üst üste 6'ncı maçında 7'nci golünü kaydetti. Bu da gösterdi ki; İcardi'nin gol atması için zaman, mekan fark etmiyor.