GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zaniolo'nun bonservisi alınacak mı? Aston Villa'dan resmi açıklama
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Nicolo Zaniolo'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili Ada temsilcisinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:28 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:38
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"ONUNLA MUTLUYUM"
Yıldız oyuncudan memnun olduğunu söyleyen İspanyol hoca, "Onunla çok mutluyum, şimdi onun zamanı geldi. Son iki ayda bir şeyler değişti ve bizim için daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.
Emery'in sözleri sonrası Zaniolo'nun Premier Lig'de kalıp, kalmayacağı merak ediliyor. İngiliz ekibinin 22.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Ada ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gollük katkı sağladı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 2023 yazında 5 milyon Euro kiralama ve 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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