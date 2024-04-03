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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? | Süper Kupa finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 17:40
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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? | Süper Kupa finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesiyle yeni tarih merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyordu. Süper Kupa final maçı tarihi ve saati TFF tarafından açıklandı. Maç ile ilgili tüm detaylar futboseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 21:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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