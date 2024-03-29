Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz dalya demeye hazırlanıyor!

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz dalya demeye hazırlanıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Hatayspor maçında süre alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 11:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz dalya demeye hazırlanıyor!

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü yapılacak Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor. 2021-2022 sezonunda 23 resmi müsabakada forma giyen Barış Alper, maç başına 23 dakika süre aldı. Futbolda kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren kadroda yer alan genç hücum oyuncusu, skor katkısı veremedi.

Yaşanan yönetim ve teknik adam değişikliklerinin ardından kadroda tutulan Barış Alper, ikinci sezonunda maç sayısını 30'a, ortalama süresini de 34 dakikaya çıkardı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerindeki performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı futbolcu, 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Yaşanan şampiyonluktaki katkısının ardından Barış Alper'in 2025-2026 sezonunun ardından sona erecek sözleşmesi iyileştirme yapılarak 2026-2027 sezonuna uzatıldı.

Güçlü fiziği, hızı, top tekniği ve son vuruşlarıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz, bu sezon ise sarı-kırmızılı ekibin en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekiyor. Barış Alper, Galatasaray'ın Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ile grup aşaması, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 47 müsabakanın 46'sında forma giydi. Maç başına 59 dakika süre alan genç futbolcu, söz konusu maçlarda 4 kez ağları havalandırdı.

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLDU

Barış Alper Yılmaz, bu sezon farklı mevkilerde gösterdiği iyi performans ile takımına katkı verdi.

Sezon başında yapılan bazı transferlerden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların imdadına Barış Alper Yılmaz yetişti. Bir hücum oyuncusu olan Barış Alper'i teknik direktör Okan Buruk sağ ve sol bekte de kullandı. Kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm bölgelerde görev yapan genç futbolcu, gösterdiği performansla takımının iyi gidişatına önemli katlı sağladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu özelliği sayesinde hem ilk 11 kurarken hem de maç içindeki hamlelerinde teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlattı.

TAKIMIN EN İSTİKRARLISI

Barış Alper, bu sezon Galatasaray'da en fazla maça çıkan futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de 30, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı. Toplam 47 resmi müsabakada mücadele eden Galatasaray'da Barış Alper, sadece 1 maç kaçırdı. Toplam 46 müsabakada forma giyen Barış Alper, cezası nedeniyle sadece 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasına çıkamadı.

Takımda en fazla maçta forma giyen futbolcu olan Barış Alper, sezonun ilk yarısında sonradan oyuna girdiği için sahada kaldığı süre bakımından 8. sırada yer aldı.

PERFORMANS

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:

Sezon Süper Lig Türkiye Kupası Avrupa Toplam maç Gol Dakika Ort. dakika
2021-2022 17 1 5 23 - 528 23
2022-2023 25 5 - 30 4 1008 34
2023-2024 29 3 14 46 4 2703 59
Toplam 71 9 19 99 8 4239 43

DİĞER
Yaban Çiçekleri'nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!
CHP'de hesaplaşma günü: 1 Nisan! Kemal Kılıçdaroğlu hançerlenmenin hesabını soracak! Gazeteci Nuray Başaran'dan bomba açıklama: Para döngüsü hakkında elimde belge ve görüntüler var
F.Bahçe'den Brezilya çıkarması! 2 futbolcu...
F.Bahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması!
G.Saray'da yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor
DENKLİK İÇİN YKS ŞARTI KALKTI MI? SON DAKİKA YÖK'ten denklik açıklaması
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Mart rakamları
Cuma Hutbesi DİYANET 29 MART 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık 11:50
Gomis'ten emeklilik açıklaması! Gomis'ten emeklilik açıklaması! 11:47
F.Bahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi F.Bahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi 11:35
Brentford - Manchester United maçı ne zaman? Brentford - Manchester United maçı ne zaman? 11:28
Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman? Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman? 11:25
Tottenham - Luton Town maçı ne zaman? Tottenham - Luton Town maçı ne zaman? 11:22
Daha Eski
Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? 11:18
Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! 11:15
Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? 11:14
"Sezon sonuna kadar kaybetmek istemiyoruz" "Sezon sonuna kadar kaybetmek istemiyoruz" 11:09
Barış Alper Yılmaz dalya diyecek! Barış Alper Yılmaz dalya diyecek! 11:09
Chelsea - Burnley maçı ne zaman? Chelsea - Burnley maçı ne zaman? 11:08