Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Ara transferde o isimlere veda edilecek
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe kadrosundaki 5 isim ile ilgili dikkat çeken ayrılık iddiaları gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 10:24
SERVET ÖDENEN MIMOVIC GİDİYOR
Fenerbahçe'nin 6.7 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Mimovic, Gaziantep FK yolcusu.
Genç sağ beki sarı-lacivertlilerden resmen isteyen Güney Doğu ekibi, Emre Belözoğlu'nun onay vermesinin ardından ocak ayını beklemeye başladı.
BARTUĞ KİRALANACAK
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, ocak ayında ayrılacak.
Sözleşmesi haziran 2028'de bitecek olan genç oyuncu, son üç sezonda olduğu gibi yine devre arasında kiralanacak.
Bartuğ'a Süper Lig'den bazı takımların teklifinin olduğu öğrenildi.
NENE UNUTULDU
İsmail Kartal'la bu sezon sadece 9 maçta 170 dakika sahada kalabilen Dorgeles Nene'nin kaderi Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte de değişmedi.
46 yaşındaki teknik adam, genç oyuncuyu sadece Kocaelispor mücadelesinde 4 dakika oynattı.
Shakhtar ve Çorum maçlarında ise süre alamayan Nene'nin ocak ayında kesin olarak ayrılması bekleniyor.
OCAK AYINDA YOLCU GİBİ
Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan Romelu Lukaku'yla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Oyuncuyu eski kulübü Anderlecht takip ediyor. Ancak gelen bilgilere göre; Suudi ekiplerinden de Lukaku'yu isteyenler var.
Fenerbahçe, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.
ASENSIO'YU TAKİP EDİYOR
İspanyol ekibi Real Betis, Marco Asensio'nun sakatlık durumunu yakından takip ediyor.
Tecrübeli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen La Liga temsilcisi, sakatlığını atlatması halinde Fenerbahçe'ye resmi teklifini yapacak.
Teknik direktör Emre Belözoğlu da Asensio'yu kadroda düşünmüyor.
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