Fenerbahçe'den Wiktor Nowak takibi! Şampiyonlar Ligi maçı tribünden takip edildi
Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Avrupa'nın dikkat çeken genç yeteneklerinden birini radarına aldı. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi maçında tribünden takip ettiği 22 yaşındaki Polonyalı yıldız için Slavia Prag'ın istediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 16:34
Fenerbahçe gözlemcileri tribündeydi
Çekya'nın Isport portalında yayımlanan habere göre sarı-lacivertli kulübün scout ekibi, Slavia Prag'ın Villarreal ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip etti.
Fenerbahçeli gözlemcilerin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Wiktor Nowak'ı mercek altına aldığı belirtildi.
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindřich Trpišovskı'nin maç sonrasında yaptığı, "Bugün burada beş kulüp tek bir oyuncuyu izlemeye gelmişti" açıklaması da transfer iddialarını güçlendirdi.
Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund ve bazı İngiliz kulüplerinin de genç futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Bonservis beklentisi 20 milyon euro
Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford da Wiktor Nowak hakkında bilgi toplamaya başladı.
Slavia Prag'ın son yıllarda Antonin Kinsky ve El Hadji Malick Diouf gibi oyuncuları yüksek bonservis bedelleriyle İngiliz kulüplerine göndermesi, Nowak için de beklentiyi yükseltti.
Çekya temsilcisinin genç futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Kadıköy'de 90 dakika sahada kaldı
Wiktor Nowak, Fenerbahçe'nin yabancısı olduğu bir isim değil. Genç orta saha, ekim ayında Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sona eren Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasında 90 dakika görev yaptı.
Slavia Prag, Polonyalı futbolcuyu geçtiğimiz temmuz ayında Górnik Zabrze'den 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
20 maçta 8 gole doğrudan katkı
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nowak, Slavia Prag formasıyla çıktığı 20 resmi karşılaşmada 7 gol ve 1 asist kaydetti.
Toplam 8 gole doğrudan katkı sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, kulübündeki performansının ardından Polonya Milli Takımı'na da yükseldi.
Milli formayla 6 karşılaşmada 467 dakika süre alan genç oyuncu, hem hücumda hem de savunmada görev yapabiliyor.
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