Alanya'da dalgıçlardan Beşiktaş ve Filistin'e destek eylemi!
Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlar, tarihi Kızılkule önünde dalış yaparak Gürcistan polisi tarafından Beşiktaş taraftarlarına uygulanan orantısız şiddeti ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Dalgıçların su altında bayrak açtığı anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.Alanya'da dalgıçlardan su altında Beşiktaş ve Filistin'e destek! Kızılkule açıklarında 15 metre derinliğe dalan dalgıçlar, Türk, Filistin ve Beşiktaş bayrakları açarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.