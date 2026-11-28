Alanya'da dalgıçlardan Beşiktaş ve Filistin'e destek eylemi!

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 22:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlar, tarihi Kızılkule önünde dalış yaparak Gürcistan polisi tarafından Beşiktaş taraftarlarına uygulanan orantısız şiddeti ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Dalgıçların su altında bayrak açtığı anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.