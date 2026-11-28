Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan, Gaziantep FK-Amedspor maçı ile devam etti. Konuk ekip, mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 kazandı. Diyarbakır temsilcisine galibiyeti getiren golleri dakika 46 ve 50'de Gift Orban kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise dakika 90+3'te Serdar Dursun attı.

Amedspor, bu sonuçla birlikte 26 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 8 puan ile 17 sırada kaldı.

SON PUANI F.BAHÇE KARŞISINDA ALDI

Ligde çıktığı son 8 maçın tamamını kaybeden Gaziantep FK, son puanını Fenerbahçe karşısında kazanmıştı. 14 Eylül'de sarı-lacivertli ekibi ağırlayan Gaziantep FK, mücadelenin golsüz eşitlik ile noktalanmasıyla bir puanı hanesine yazdırmıştı.

Gaziantep FK son galibiyetini ise Fenerbahçe maçından bir hafta önce, 7 Eylül'de Göztepe deplasmanında (2-4) elde etmişti.

LİGDE GELECEK HAFTA

Ligin gelecek haftasında Amedspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.