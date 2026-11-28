Osimhen'in son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu gündemdeki yerini koruyor. Nijeryalı yıldızın Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak edilirken, 27 yaşındaki golcünün son durumu belli oldu. Osimhen'in kritik mücadelede ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı da netlik kazandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 13:16
Bireysel çalışmalarına devam eden Nijeryalı yıldızın henüz tam olarak hazır olmaması bu kararda etkili oldu.
Sarı-kırmızılılarda derbiye ilk 11'de başlaması beklenen isim ise Deniz Gül.
Okan Buruk'un 24 yaşındaki futbolcuya güvendiği belirtildi.
Deniz Gül, Aston Villa karşısında attığı golle takımına 3 puanı kazandırmıştı.
Bu galibiyetle Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 yolunda önemli bir adım atmıştı.
Mücadeleci futboluyla dikkat çeken Deniz'in, Beşiktaş derbisinde de takımın en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.
Genç oyuncu, fizik gücüyle rakip savunmayı zorlamayı hedefliyor.
Teknik heyet, Deniz'in ceza sahasındaki etkinliğinden yararlanmak istiyor.
Tecrübeli hocanın öğrencisiyle özel olarak ilgilendiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Deniz Gül'ün performansıyla Beşiktaş derbisinde sonuca gitmeyi planlıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.