G.Saray Antalya maçı

PAWEL GİL: Hakemin kararı devam. Elimizde 4 tane görüntü var, hiçbirisi faul yapıldığına dair net görüntü sunmuyor. VAR müdahale etti. Burada çağırıyor, VAR sadece teması gösteriyor. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor ve hakemi çağırıyor. Bu çok net olarak söylemiyorum, hakemin açık ve bariz bir hatası, VAR'ın müdahale etmesi gereken açık ve bariz bir hata değil.

HUGH DALLAS: Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonlarının yanlışından kaynaklanıyor. Abdülkadir, elit hakeme yakışır şekilde çok iyi noktadan görüyorsun. Bana sahada ne gördüğünü, VAR'da ne gördüğünü ve arada 'Vayy ben nasıl ben büyük bir hata yapmışım?' dediğini ve karar değiştirdiğini söyle?

ABDÜLKADİR BİTİGEN: Burada yerim çok iyiydi. Ben emin olabilmek için topa kimin dokunduğundan, yakın çekim istedim. Topla hücum oyuncusu oynuyordu, akabinde diğer ayağını sallayan oyuncunun temasını gösterdi. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim.

HUGH DALLAS: Abdülkadir, 1 hafta sonra hala faul diyor musun? Penaltı olduğunu düşünüyor musun?

ABDÜLKADİR BİTİGEN: Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum.

HUGH DALLAS: Özgür harika bir sezon geçirdin, müdahalelerin oldukça azdı, 3 civarındaydı. Niye bu kadar basit bir temastan, çağırdın ve hakemi inanılmaz büyük baskı altında kalmak durumunda bıraktın?

ÖZGÜR YANKAYA: Kısacası hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim, daha sonra beklentiye baktım, itiraz eden oyuncular vardı, teması gördüm. O anda odada bunun penaltı olduğunu düşündüm.

HUGH DALLAS: Oyuncuların temaslarına, hareketlerine bakınca onların işi abartmak ve penaltı kazanmak. Penaltı kazanmak için hafif teması çok daha büyük göstererek, abartarak bir beklenti oluşturuyor.

ABDÜLKADİR BİTİGEN: Özgür Ağabey'in çağırmasını anlıyorum. Teması göremediğimi söyledim. Ceza alanı içinde bir temas var. Sahada penaltı beklentisi var. Hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız, defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her defasında abartıyor. Onu biliyoruz. Asıl önemli olan ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu? Bunu sormak istiyorum."

HUGH DALLAS: Basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa vermiyoruz.