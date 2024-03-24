Haberler Galatasaray SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'da oynanacak Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 16:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 17:10
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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesiyle yeni tarih merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyordu. Süper Kupa final maçı tarihi ve saati TFF tarafından açıklandı. Maç ile ilgili tüm detaylar futboseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 21:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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