Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim önceliği iç transfere verirken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'e yeni teklif sunuldu. Belçikalı yıldız ise Cimbom'a yanıtını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Bu sezonun en önemli isimlerinden olan Dries Mertens'in geleceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı yıldızla 1 yıl daha sözleşme imzalamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

37 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda bitecek kontratı için ilk görüşmeler yapıldı. Mertens, kararını sezon sonunda vereceğini iletti. Futbol kariyerinin sonuna yaklaşan tecrübeli oyuncu, bu sezon için 2.9 milyon euro kazandı.

TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Galatasaray, Belçikalı futbolcunun maaşında ciddi bir indirim de talep etti. Fakat artık ailesiyle vakit geçirmek isteyen Mertens'in henüz olumlu dönüş yapmadığı öğrenildi. Taraflar sezon sonunda bir kez daha görüşerek yol haritasını belirleyecek.

TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

DRIES MERTENS KİMDİR?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı. Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...

DİĞER
Yargı'nın Mercan'ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu'nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...
Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi
Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...
AFAD, Kandilli son depremler listesi (16 Mart 2024)
Namaz vakitleri İstanbul | 16 Mart Cumartesi
Dolar ne kadar? (16 Mart Cumartesi)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:57
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:56
Daha Eski
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:44
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:43
Gençler Körfez'i yıktı Gençler Körfez'i yıktı 00:29
Anadolu Efes deplasmanda kayıp! Anadolu Efes deplasmanda kayıp! 00:23
Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... 00:23
Pendikspor 90+7'de kazandı! Pendikspor 90+7'de kazandı! 00:23