TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Bu sezonun en önemli isimlerinden olan Dries Mertens'in geleceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı yıldızla 1 yıl daha sözleşme imzalamak istiyor.

37 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda bitecek kontratı için ilk görüşmeler yapıldı. Mertens, kararını sezon sonunda vereceğini iletti. Futbol kariyerinin sonuna yaklaşan tecrübeli oyuncu, bu sezon için 2.9 milyon euro kazandı.