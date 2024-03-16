TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'ten Galatasaray'a sözleşme yanıtı!
Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim önceliği iç transfere verirken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'e yeni teklif sunuldu. Belçikalı yıldız ise Cimbom'a yanıtını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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DRIES MERTENS KİMDİR?
Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı. Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.
2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.
2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...
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