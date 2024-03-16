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Kasımpaşa - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 10:52
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Kasımpaşa - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kasımpaşa - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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