GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez zirvede! Dikkat çeken istatistik
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Davinson Sanchez, performansıyla taraftarlardan tam not alırken, Kolombiyalı yıldız o alanda zirveye yerleşti. (GS spor haberleri)
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YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI
İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi var.
Davinson ise bu iki ismin ardından en çok ivmelenen yani oyun içinde hızını değiştiren 3. stoper oldu.
27 yaşındaki stoper Türkiye'de ise ilk sırada. Oranını 1.76 artıran Sanchez, dünya yıldızlarını geride bıraktı.
Başakşehir'den Opoku, 11, Trabzonspor'dan Baniya ise en çok ivme kazanan isimler arasında 18. sırada.
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