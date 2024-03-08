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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez zirvede! Dikkat çeken istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Davinson Sanchez, performansıyla taraftarlardan tam not alırken, Kolombiyalı yıldız o alanda zirveye yerleşti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 14:08
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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez zirvede! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, Okan Buruk yönetiminde kendine geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez zirvede! Dikkat çeken istatistik

Performansını her geçen gün artıran Kolombiyalı oyuncu, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez zirvede! Dikkat çeken istatistik

CIES'in dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Davinson Sanchez ilk üçe girmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez zirvede! Dikkat çeken istatistik

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi var.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez zirvede! Dikkat çeken istatistik

Davinson ise bu iki ismin ardından en çok ivmelenen yani oyun içinde hızını değiştiren 3. stoper oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez zirvede! Dikkat çeken istatistik

27 yaşındaki stoper Türkiye'de ise ilk sırada. Oranını 1.76 artıran Sanchez, dünya yıldızlarını geride bıraktı.

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