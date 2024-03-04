9 yıl sonra kükredi

Galatasaray Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Dün gece Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0 yenen Cimbom, zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılıların golünü 2. dakikada Al Musrati (k.k) kaydetti. Aslan, bu galibiyetle Dolmabahçe hasretini de dindirmiş oldu. Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyordu. Daha önce oynanan 7 derbisinin 6'sını siyah beyazlı takım kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere sona ermişti.

GALATASARAY REKOR KIRDI: 75 PUAN

Sarı kırmızılıar bu galibiyetle bu stattaki ilk galibiyetini almış oldu. Ayrıca deplasmanda en son 2015'te Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kazanan Cimbom, 9 yıllık hasreti de sonlandırmış oldu. Sarı kırmızılı takım ligde üst üste 9. galibiyetini aldı. Galatasaray, lig tarihinin en başarılı performansını sergilemiş oldu. 28 maçta 24 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sadece Hatay'a yenilen Aslan, 75 puana ulaştı. Lig tarihinde 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu ve rekor kırdı.

MUSRATI KALEYİ ŞAŞIRDI

Derbinin 2'nci dakikasında Galatasaray'ın kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Demirbay geçti. Demirbay'ın ortasında kale alanında bulunan Al Musrati topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yaptı. Mert Günok müdahalede bulunamadı ve top ağlarla buluştu. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki ön libero, siyah- beyazlı takım formasıyla ilk kez kendi kalesini havalandırdı. Libyalı futbolcunun rakip ağlara henüz attığı gol yok.

ASLAN'DAN TARİHİ GOL

Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaştığı derbide tarihi bir gole imza attı. Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin 1. dakika 29. saniyesinde Beşiktaş filelerini Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle havalandırdı. Cimbom bu golle Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a en erken golünü atmış oldu. Öte yandan 26 yaşındaki Libyalı ön libero, Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu olarak da tarihe geçti.

KOÇ KURTARSIN!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda mücadele ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyetle puanını 75'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Sarıkırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen 1914 taraftarının yanına giderek kutladı. Futbolcular taraftara 3'lü çektirdi, büyük sevinç yaşadı. Yenilenen Tüpraş Stadyumu'nda ilk kez kazanan Galatasaray'da taraftarlar maç sonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar, derbinin son anlarında Beşiktaş'a yönelik olarak "Ali koç gelsin, sizi kurtarsın" şeklinde tezahürat yaptı. Ayrıca sarı kırmızılı kulüp de maç sonrası yaptığı paylaşımlarla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu.

11 MAÇTA 8 GALİBİYET

Teknik direktör Okan Buruk, sarıkırmızılı ekiple çıktığı derbilerde son derece başarılı bir grafik çizdi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 11 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un talebeleri dün de kazanarak şampiyonluk yarışında son derece kritik bir galibiyete imza attı, derbi başarısını devam ettirdi.

TÜPRAŞ'TA İLK GOLÜ YEDİ

Fernando Santos sonrası çıkışa geçen ve iyi sonuçlar alarak taraftarını mutlu eden Beşiktaş, dün bir ilki yaşadı. Galatasaray'dan gol yiyen Kara Kartal, 69 yaşındaki Portekizli teknik direktör yönetiminde ilk kez bir iç saha maçında ağlarında gol gördü. Tecrübeli çalıştırıcı ile savunma hattını toparlayan ve 5 resmi maçta gol yemeyen siyah beyazlı takımın bu serisi de dünkü derbide sona erdi.

YABANCI İLE 3 PUAN YOK

Yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı son galibiyetini Schuster ile 2010-11'de 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Santos yönetiminde de 13 yıllık bu hasrete son veremedi. İlk derbisine çıkan siyah-beyazlıların Portekizli hoca, galibiyetle tanışamadı. Santos, ligde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 9 gol attı, 6 gol yedi.

DERBİ KAZANMA UZMANI

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, tam bir derbi uzmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Tecrübeli hoca yönetiminde Cimbom, çıktığı 4 Beşiktaş derbisinde 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. İç sahada çıktığı 2 derbiyi 2-1, dün de Tüpraş'ta 1-0 kazanmayı başaran Okan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'de bir kez 3-1 mağlup olmuştu. Bu da tkayıtlara tek yenilgi olarak geçmişti.