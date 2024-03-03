GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'la tartışan o ismin kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre Fatih Karagümrük maçının ardından Sergio Oliveira ile teknik direktör Okan Buruk arasında ufak bir gerginlik yaşandığı, bu nedenle Portekizli orta sahanın bugün maç kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.
Ayrıca Oliveira'nın artık forma giyme ihtimalinin zor olduğu bildirildi.
31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon forma giydiği 23 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.
Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi. Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.
2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.
Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro... Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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