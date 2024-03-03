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GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'la tartışan o ismin kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 10:09
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GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

Trendyol Süper Lig'de 28. haftada dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

Dolmabahçe'de oynanacak kritik derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

Sabah'ta yer alan habere göre Fatih Karagümrük maçının ardından Sergio Oliveira ile teknik direktör Okan Buruk arasında ufak bir gerginlik yaşandığı, bu nedenle Portekizli orta sahanın bugün maç kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

Ayrıca Oliveira'nın artık forma giyme ihtimalinin zor olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon forma giydiği 23 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi. Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi şok karar! Kadro dışı kaldı

Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro... Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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