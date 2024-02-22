Goller Icardi’den

Sparta Prag'la oynanan ilk mücadelede gol orucuna son veren Mauro İcardi, rövanş karşılaşmasında da takımın en büyük gol silahı olacak. Bu sezon Avrupa'da çıktığı 11 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Prag deplasmanında da rakip ağları havalandırmak için mücadele edecek. Sparta Prag'la oynanan ilk maçta 1 gol 2 asistlik katkısıyla galibiyette büyük rol oynayan Icardi, teknik direktörü Okan Buruk'tan da güvenoyu aldı. Karşılaşma öncesinde oyuncusuyla özel olarak görüşen Buruk'un, "Sana güveniyorum" dediği, İcardi'nin de gol sözü verdiği ifade edildi.