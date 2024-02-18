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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Yoluna 3 kulvarda emin adımlarla devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Serge Aurier'in beklenmedik sakatlığı sonrası sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Sparta Prag maçı sonrası Okan Buruk o ismin transferi için yönetime haber gönderdi. Prag eşleşmesi sonrası taraflar masaya oturacak. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Galatasaray Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Galatasaray'ın gelecek sezon için ilk hamlesi sağ bek bölgesi olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Galatasaray, kış transfer sezonunun sonlarına doğru Fildişili yıldız Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Ancak yıldız oyuncu, Afrika Kupası'ndan sakat döndü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Fildişili tecrübeli sağ bek oyuncusu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Galatasaray sakatlık sicili kabarık olan yıldız oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

O bölge için şimdiden arayışlara başlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk'un Sparta Prag ile oynanan maçta sağ bek Angelo Preciado'ya hayran kaldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

2 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Galatasaray'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan ve sağ kanadı etkili kullanan Preciado için Buruk'un yönetime olumlu cümleler sarf ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin 25 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı transfer listesine eklediği ve sezon sonu Sparta Prag'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Sezon başında Belçika ekibi Genk'ten Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Preciado, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi! Okan Buruk o isme hayran kaldı

Preciado'nun güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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