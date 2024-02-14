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Galatasaray Sparta Prag maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda yarın sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 19:34
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Galatasaray Sparta Prag maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda yarın sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sparta Prag maçının taktik çalışmasının üzerine duruldu.

Öte yandan Galatasaray'da rahatsızlığı bulunan Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı ile şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni dönen Serge Aurier ve sakatlığı devam eden Hakim Ziyech antrenmana katılmayan isimler oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında yarın saat 20.45'te sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

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