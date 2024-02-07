Galatasaray Vapuru!

Galatasaray, vapuruyla ünlü Bandırma'yı 4-2 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi. Cimbom'un gollerini 26'da Davinson Sanchez, 36'da Halil (Pen.) ve 40'ta Tete (Pen), 90+5. dakikada Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.

VAR KARARLARI DAMGA VURDU

Bandırma'nın gollerini 45+3'te Piçinciol ile 73'te Mulumba attı. Cimbom 5 dakikada 2 kez VAR incelemesiyle penaltı kazandı. 31'de kaleci Akın, Zaha'yı düşürdü. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, Özgür Yankaya'nın uyarısıyla penaltı çaldı. 38'de yaşandı. Tete'nin şutu M.Özcan'ın kolundan döndü. VAR'dan penaltı çıktı.

YEDEKLER SAHADA

Teknik direktör Okan Buruk, Bandırma karşısında yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü. Kerem Aktürkoğlu, İcardi ve Nelsson'u yedek kulübesine çeken başarılı çalıştırıcı, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı kadroya almadı.

BERKAN STOPERDE

Bu sezon Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Abdülkerim ve Kaan Ayhan gibi futbolculardan farklı mevkilerde yararlanan Okan Buruk, Berkan'ı bu kez de stoperde oynattı. Devre arasında takıma döndükten sonra sol bek olarak da sahaya çıkan Berkan, Bandırmaspor mücadelesinde Davinson Sanchez'in stoperdeki partneri oldu.

TAŞ-KAĞIT-MAKAS

Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıda ilginç görüntüler yaşandı. Tete, Barış Alper ve Halil Dervişoğlu aralarında taş, kağıt, makas oynadılar. Önce Tete elendi. Geriye Halil ile Barış kaldı. Finali kazanan Halil topun başına geçti. Düzgün bir vuruşla Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü kaydetti. 24 yaşındaki forvet kupada bir önceki turda Ümraniyespor ağlarını da havalandırmıştı.

ÇIKINCA SİNİRLENDİ

Wilfried Zaha maçın 8. dakikasında oyundan alındı. Fildişili yıldız sahada el-kol hareketi yaparak kenara geldi. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu burada Okan Buruk ve yardımcısıyla hareketli bir konuşma gerçekleştirdi.