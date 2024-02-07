Haberler Galatasaray Galatasaray Vapuru!

Galatasaray Vapuru!

Avrupa'da Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Sanchez, Halil (Pen.), Tete (Pen.) ve Vinicius'un golleriyle Bandırma'yı geçerek kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Vapuru!

Galatasaray, vapuruyla ünlü Bandırma'yı 4-2 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi. Cimbom'un gollerini 26'da Davinson Sanchez, 36'da Halil (Pen.) ve 40'ta Tete (Pen), 90+5. dakikada Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.

VAR KARARLARI DAMGA VURDU

Bandırma'nın gollerini 45+3'te Piçinciol ile 73'te Mulumba attı. Cimbom 5 dakikada 2 kez VAR incelemesiyle penaltı kazandı. 31'de kaleci Akın, Zaha'yı düşürdü. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, Özgür Yankaya'nın uyarısıyla penaltı çaldı. 38'de yaşandı. Tete'nin şutu M.Özcan'ın kolundan döndü. VAR'dan penaltı çıktı.

YEDEKLER SAHADA

Teknik direktör Okan Buruk, Bandırma karşısında yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü. Kerem Aktürkoğlu, İcardi ve Nelsson'u yedek kulübesine çeken başarılı çalıştırıcı, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı kadroya almadı.

BERKAN STOPERDE

Bu sezon Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Abdülkerim ve Kaan Ayhan gibi futbolculardan farklı mevkilerde yararlanan Okan Buruk, Berkan'ı bu kez de stoperde oynattı. Devre arasında takıma döndükten sonra sol bek olarak da sahaya çıkan Berkan, Bandırmaspor mücadelesinde Davinson Sanchez'in stoperdeki partneri oldu.

TAŞ-KAĞIT-MAKAS

Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıda ilginç görüntüler yaşandı. Tete, Barış Alper ve Halil Dervişoğlu aralarında taş, kağıt, makas oynadılar. Önce Tete elendi. Geriye Halil ile Barış kaldı. Finali kazanan Halil topun başına geçti. Düzgün bir vuruşla Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü kaydetti. 24 yaşındaki forvet kupada bir önceki turda Ümraniyespor ağlarını da havalandırmıştı.

ÇIKINCA SİNİRLENDİ

Wilfried Zaha maçın 8. dakikasında oyundan alındı. Fildişili yıldız sahada el-kol hareketi yaparak kenara geldi. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu burada Okan Buruk ve yardımcısıyla hareketli bir konuşma gerçekleştirdi.

DİĞER
Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi!
G.Saray'dan Alman sol beke kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..."
O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti"
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
💥Süper Loto çekildi! (6 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." 07:47
O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" 07:29
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Daha Eski
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 01:08
Ankaragücü rahat turladı! Ankaragücü rahat turladı! 01:08
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 01:08
F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! 01:08
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! 01:08