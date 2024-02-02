Assignon'dan vazgeçildi

Çarşamba gecesi sabaha kadar yoğun bir görüşme trafiği yapıldı ve kiralanması için Rennes ile anlaşma sağlandı. Ancak sarıkırmızılı ekip, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişili futbolcu ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın diğer adayları ise Zeki Çelik ve Youcef Atal'dı.

BURNLEY'YE TRANSFER OLACAK

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lorenz Assignon'un geleceği belli oldu. Fransız sağ bek, Premier Lig ekiplerinden Burnley'e kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.