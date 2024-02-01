Galatasaray kafilesi Samsun'da!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.
Galatasaray kafilesi, karşılaşma için uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-kırmızılı takımı, havalimanı çıkışında Galatasaray taraftarları tezahüratlarla karşıladı. Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.
Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Yılport Samsunpor-Galatasaray maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.