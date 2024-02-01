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En iyisi Kerem

Manchester United maçında 3-3 beraberliği getiren golü, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının en iyisi seçildi. Tete de ikinci sırada kendine yer buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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En iyisi Kerem

Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en iyi 10 golü duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın 29 Kasım'da RAMS Park'ta oynanan Manchester United mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği ve 3-3 beraberliği getiren gol, grup aşamalarındaki en güzel gol seçildi. Gaziantep maçında bazı taraftarların tepkilerine maruz kalan ve bu duruma oldukça içerleyen Kerem Aktürkoğlu için birincilik büyük bir moral kaynağı oldu. Listenin ikinci sırasındaki gol ise bir başka G.Saraylı Tete'ye ait... Brezilyalı'nın grubun ilk maçında İstanbul'da Kopenhag'a karşı attığı gol de 2. sırada yer aldı.

BEĞENDİREMEDİ

Kerem son 40 ayda 153 maça çıkarak 41 gol atıp 38 asistlik performans gösterdi. Ligin en çok kilit pas veren (2.6) oyuncusu durumunda... İlginç bir şekilde Galatasaraylı taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerin de başında geliyor.

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