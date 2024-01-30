GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a 10 numara transfer! Limitler onun için zorlanacak
TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'i Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, transferdeki suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Cimbom, 10 numara transferi için harekete geçti. O yıldız için tüm limitler zorlanacak. İşte ayrıntılar..
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Bu bölge için adı geçen adaylar Daichi Kamada, Pasalic, Reyna ve sürpriz bir isim...
Lazio, sezon başında aldığı ancak faydalanamadığı Japon oyuncu Daichi Kamada'yı elden çıkarmak istiyor.
Ancak Kamada'nın en iyi 5 lig dışına çıkmak istememesi nedeniyle transfer kolay görünmüyor.
Pasalic için menajeri G.Saray'ı yalanladı, fakat Atalanta'nın oyuncuyu satmak istediği gerçeği olduğundan sarı-kırmızılılar bu ihtimali sonuna kadar değerlendirmek istiyor.
Benzer bir durum Reyna için de geçerli. Marsilya'nın da ısrarla istediği ABD'li 10 numara için Dortmund'la görüşmeler sürüyor.
Bu isimlerin dışında Soler, Orel Mangala ve Eriksen gibi aslında 10 numara olmayan 8 numara özellikli orta saha oyuncuları da sarı-kırmızılıların gündeminde yer alıyor.
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27 yaşındaki Japon oyuncu Daichi Kamada, Lazio'da 22 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı.
DAICHI KAMADA KİMDİR?
Daichi Kamada, 5 Ağustos 1996'da Japonya'nın Ehime kentinde dünyaya geldi. Futbola Higashiyama altyapısında başladı.
2015 Şubat'ta Sagan Tosu'na transfer olan Kamada, 2017 yazında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.
2018 yılında VV St. Truiden'e 1 yıl kiralık forma giydikten sonra, kariyerini Alman ekibinde 2023 yılına kadar sürdürdü.
Sezon başında sözleşmesinin bitmesinin ardından Lazio ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.
Opsiyonu kullanılmazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek Japon yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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