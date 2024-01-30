GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a 10 numara transfer! Limitler onun için zorlanacak

Pasalic için menajeri G.Saray'ı yalanladı, fakat Atalanta'nın oyuncuyu satmak istediği gerçeği olduğundan sarı-kırmızılılar bu ihtimali sonuna kadar değerlendirmek istiyor.

Benzer bir durum Reyna için de geçerli. Marsilya'nın da ısrarla istediği ABD'li 10 numara için Dortmund'la görüşmeler sürüyor.