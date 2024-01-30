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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a 10 numara transfer! Limitler onun için zorlanacak

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'i Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, transferdeki suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Cimbom, 10 numara transferi için harekete geçti. O yıldız için tüm limitler zorlanacak. İşte ayrıntılar..

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde öncelikli olarak orta sahasını kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

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Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna kalan ve başarılı olmak isteyen G. Saray bu hafta içinde, Sacha Boey'in transferi sonrası Bayern'den gelecek 30 milyon euro ile gaza basacak.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Aslan'ın öncelikli hedeflerden birisi 10 numara transferi.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Bu bölge için adı geçen adaylar Daichi Kamada, Pasalic, Reyna ve sürpriz bir isim...

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Lazio, sezon başında aldığı ancak faydalanamadığı Japon oyuncu Daichi Kamada'yı elden çıkarmak istiyor.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Ancak Kamada'nın en iyi 5 lig dışına çıkmak istememesi nedeniyle transfer kolay görünmüyor.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Pasalic için menajeri G.Saray'ı yalanladı, fakat Atalanta'nın oyuncuyu satmak istediği gerçeği olduğundan sarı-kırmızılılar bu ihtimali sonuna kadar değerlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Benzer bir durum Reyna için de geçerli. Marsilya'nın da ısrarla istediği ABD'li 10 numara için Dortmund'la görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Bu isimlerin dışında Soler, Orel Mangala ve Eriksen gibi aslında 10 numara olmayan 8 numara özellikli orta saha oyuncuları da sarı-kırmızılıların gündeminde yer alıyor.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

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27 yaşındaki Japon oyuncu Daichi Kamada, Lazio'da 22 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

DAICHI KAMADA KİMDİR?

Daichi Kamada, 5 Ağustos 1996'da Japonya'nın Ehime kentinde dünyaya geldi. Futbola Higashiyama altyapısında başladı.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

2015 Şubat'ta Sagan Tosu'na transfer olan Kamada, 2017 yazında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

2018 yılında VV St. Truiden'e 1 yıl kiralık forma giydikten sonra, kariyerini Alman ekibinde 2023 yılına kadar sürdürdü.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Sezon başında sözleşmesinin bitmesinin ardından Lazio ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...

Opsiyonu kullanılmazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek Japon yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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