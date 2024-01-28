TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'in transferinden gelen yüksek bedelle birlikte transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada ilk olarak sol bek hamlesini yapacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Puanını 57 yapan Okan Buruk'un öğrencileri, zirve yarışında hata yapmadı ve 22. haftayı kayıpsız atlattı.
Ligde en son Fenerbahçe derbisinde forma giyen ve o günden beri sakatlığı süren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formasına İstanbulspor karşısında taraftarı önünde golle döndü.
Okan Buruk'un sonradan oyuna aldığı Arjantinli futbolcu, İstanbulspor karşısında penaltıdan attığı golle ligdeki 13. golünü kaydetti.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
Sezon başında transfer edilen Angelino'nun isteneni verememesi sonrası o bölgede Barış Alper Yılmaz ve zaman zaman Kaan Ayhan'ı deneyen deneyimli teknik direktör Okan Buruk, sol bek orjinli bir futbolcu transfer edilmesi için yönetime rapor verdi.
Teknik ekibin talebi doğrultusunda sol bek mevkisini nokta bir transferle çözmek isteyen ve çalışmalarını sıkı yürüten Galatasaray, aradığı ismi İspanya'da buldu.
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Marcos Acuna'yı kadrosuna katmak istediği ve girişimlere başladığı ortaya çıktı.
Cimbom, tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Sevilla ile görüşmelere başlayan Galatasaray, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
Acuna, bu sezon Sevilla formasıyla 13 karşılaşmada görev aldı.
32 yaşındaki yıldız futbolcu, takımına 2 asistlik katkıda bulundu.
Acuna'nın kulübü ile olan sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.
2020'den beri Sevilla'da oynayan Arjantinli oyuncu, daha önce Sporting Lizbon, Racing Club ve Ferro'da oynadı.
Güncel verilere göre futbolcuya 6 milyon Euro değer biçiliyor.
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