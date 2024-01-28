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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'da Sacha Boey'in transferinden gelen yüksek bedelle birlikte transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada ilk olarak sol bek hamlesini yapacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 10:48
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde rakibini 3-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mauro Icardi kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Puanını 57 yapan Okan Buruk'un öğrencileri, zirve yarışında hata yapmadı ve 22. haftayı kayıpsız atlattı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Ligde en son Fenerbahçe derbisinde forma giyen ve o günden beri sakatlığı süren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formasına İstanbulspor karşısında taraftarı önünde golle döndü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Okan Buruk'un sonradan oyuna aldığı Arjantinli futbolcu, İstanbulspor karşısında penaltıdan attığı golle ligdeki 13. golünü kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Sezon başında transfer edilen Angelino'nun isteneni verememesi sonrası o bölgede Barış Alper Yılmaz ve zaman zaman Kaan Ayhan'ı deneyen deneyimli teknik direktör Okan Buruk, sol bek orjinli bir futbolcu transfer edilmesi için yönetime rapor verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Teknik ekibin talebi doğrultusunda sol bek mevkisini nokta bir transferle çözmek isteyen ve çalışmalarını sıkı yürüten Galatasaray, aradığı ismi İspanya'da buldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Marcos Acuna'yı kadrosuna katmak istediği ve girişimlere başladığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Cimbom, tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Sevilla ile görüşmelere başlayan Galatasaray, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Acuna, bu sezon Sevilla formasıyla 13 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

32 yaşındaki yıldız futbolcu, takımına 2 asistlik katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Acuna'nın kulübü ile olan sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

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