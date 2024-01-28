TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Sezon başında transfer edilen Angelino'nun isteneni verememesi sonrası o bölgede Barış Alper Yılmaz ve zaman zaman Kaan Ayhan'ı deneyen deneyimli teknik direktör Okan Buruk, sol bek orjinli bir futbolcu transfer edilmesi için yönetime rapor verdi.