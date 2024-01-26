2-0’dan kader anı

Galatasaray, dolu tribünler önünde 28'de şoku yaşadı. Sambissa ağları havalandırınca Rams Park sessizliğe büründü. 32'de ise maçın kader anı yaşandı. Kerem Demirbay sağdan korneri kullandı, Barış Alper yükseldi, Ali Yaşar'ın müdahalesi sonrası top uzaklaştırıldı. İstanbulspor kontratağında Ndao, karşı karşıya kaldığı Muslera'yı geçemedi, dönen topu içeri çevirdi ve Emir Kaan şık bir vuruşla ağları sarstı. Sarı-siyahlılar skoru 2-0'a getirdi. Ancak Cimbom'un korneri kullandığı esnada ceza sahası içinde Ali Yaşar'ın elle oynadığı VAR'dan tespit edildi, gol iptal edildi ve Aslan penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu hata yapmadı ve zaferin fitilini ateşleyen golü kaydetti.