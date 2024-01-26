Haberler Galatasaray 2-0’dan kader anı

2-0’dan kader anı

Kornerden dönen topta İstanbul, Emir’le 2-0 yaptı. Öncesinde kornerde Ali Yaşar’a elden VAR’la penaltı çıktı. Gol iptal oldu, Kerem Aktürkoğlu skoru 1-1 yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2-0’dan kader anı

Galatasaray, dolu tribünler önünde 28'de şoku yaşadı. Sambissa ağları havalandırınca Rams Park sessizliğe büründü. 32'de ise maçın kader anı yaşandı. Kerem Demirbay sağdan korneri kullandı, Barış Alper yükseldi, Ali Yaşar'ın müdahalesi sonrası top uzaklaştırıldı. İstanbulspor kontratağında Ndao, karşı karşıya kaldığı Muslera'yı geçemedi, dönen topu içeri çevirdi ve Emir Kaan şık bir vuruşla ağları sarstı. Sarı-siyahlılar skoru 2-0'a getirdi. Ancak Cimbom'un korneri kullandığı esnada ceza sahası içinde Ali Yaşar'ın elle oynadığı VAR'dan tespit edildi, gol iptal edildi ve Aslan penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu hata yapmadı ve zaferin fitilini ateşleyen golü kaydetti.

DİĞER
Süperstar Ajda Pekkan ultra lüks villasını satmaktan vazgeçti! Görenlerin gözleri kamaştı!
TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Erman Toroğlu: Torreira itiyor
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya devine gidiyor! Sağlık kontrolünden geçecek
Erman Toroğlu: Torreira itiyor
İstanbul namaz vakitleri 26 Ocak 2024
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Ocak
🌹 RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:49
Atletico tek golle turladı! Atletico tek golle turladı! 01:23
Atletico tek golle turladı! Atletico tek golle turladı! 01:23
PFDK kulüplere ceza yağdırdı PFDK kulüplere ceza yağdırdı 00:54
Jehezkel ve Karzev’e 8 maç men Jehezkel ve Karzev’e 8 maç men 00:53
Avcı açıkladı! "Aşil tendonu koptu gibi" Avcı açıkladı! "Aşil tendonu koptu gibi" 00:24
Daha Eski
Cimbom zirve takibini sürdürdü! Cimbom zirve takibini sürdürdü! 00:24
Buruk'tan transfer açıklaması! Angelino ve Boey... Buruk'tan transfer açıklaması! Angelino ve Boey... 00:24
Erman Toroğlu: Torreira itiyor Erman Toroğlu: Torreira itiyor 00:24
Trabzonspor'dan Hüseyin açıklaması! Trabzonspor'dan Hüseyin açıklaması! 00:24
Dünya devine gidiyor! Sağlık kontrolünden geçecek Dünya devine gidiyor! Sağlık kontrolünden geçecek 00:24
"Hakemden azar işitiyoruz!" "Hakemden azar işitiyoruz!" 00:33