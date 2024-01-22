Haberler Galatasaray "Gerçek 5. yıldızı göreceksiniz"

"Gerçek 5. yıldızı göreceksiniz"

Galatasaray İkinci Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: “Dursun Özbek yönetiminde inşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5 yıldızı Galatasaray’ın göğsünde göreceksiniz”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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"Gerçek 5. yıldızı göreceksiniz"

Galatasaray, Trabzonspor'u farklı mağlup ederken İkinci Başkan Metin Öztürk maç sonrası Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Öncelikle 5-1'lik galibiyetini değerlendiren Öztürk, "Rakibe saygısızlık olmasın. 'Trabzonspor'u yeneceğiz' demedim, 'yenme niyetindeyiz' dedim. Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Futbol bu, bazen top çizgiyi geçiyor ama bazen geçmiyor. Onlara çok saygı duyuyoruz. Trabzonspor bir futbol şehri" diye konuştu.

KARTAL'A YANIT YOK

Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Metin Öztürk şöyle devam etti: "Sezon başında da söyledik. İki takımın da şampiyonluk şansı var ama Galatasaray hepsinden daha yakın. Dursun Özbek yönetiminde İnşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz." İsmail Kartal'ın psikolojik üstünlük bizde" sözleriyle ilgili ise "Hocalara cevap vermek bizim işimiz değil" yorumu yaptı.

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