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TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'ın yıldız ismiyle ilgili, Rus kulübü Spartak Moskova'dan flaş bir transfer itirafı geldi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:27
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TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Şampiyonlar Ligi'nde birçok ön eleme oynayan sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'ne katılım sağlamasının ardından takviyelerine devam etti.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Dev bir geliri garanti altına alan Cimbom, Tottenham'dan Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Kolombiyalı stoper için aylar sonra flaş bir itiraf geldi ve başka bir takıma transferin direkten döndüğü ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Spartak Moskova'nın sportif direktörü Oleg Malyshev, 27 yaşındaki stoperle ilgili konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

"BİZE GELMEYE HAZIRDI"

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın İngiliz basını HITC'den aktardığı habere göre; Tottenham yaz aylarında Sanchez için Spartak Moskova'yla anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Rus ekibinin bu transfer için 13 milyon sterlin (yaklaşık 15 milyon euro) ödeyeceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Konuyla ilgili konuşan Oleg Malyshev, "Sanchez'i transfer etmek için çok şey yaptık. Kendisi bize gelmeye hazırdı ama anlaşma suya düştü." dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Kolombiyalı stoperin temsilcilerinden Fernando Villarreal, o dönemde Rus ekibinin teklifini reddetmelerinin asıl nedeninin para olmadığını dile getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Villarreal, "Sanchez'in asıl gitmeme sebebi, sosyal hayatı ve ailesinin geleceğiydi." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Bu gelişmeler sonrası Davinson Sanchez, Galatasaray'a 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.

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