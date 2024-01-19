TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'ın yıldız ismiyle ilgili, Rus kulübü Spartak Moskova'dan flaş bir transfer itirafı geldi. (GS transfer haberleri)
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Kolombiyalı stoper için aylar sonra flaş bir itiraf geldi ve başka bir takıma transferin direkten döndüğü ortaya çıktı.
Spartak Moskova'nın sportif direktörü Oleg Malyshev, 27 yaşındaki stoperle ilgili konuştu.
"BİZE GELMEYE HAZIRDI"
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın İngiliz basını HITC'den aktardığı habere göre; Tottenham yaz aylarında Sanchez için Spartak Moskova'yla anlaşma sağladı.
Rus ekibinin bu transfer için 13 milyon sterlin (yaklaşık 15 milyon euro) ödeyeceği ifade edildi.
Konuyla ilgili konuşan Oleg Malyshev, "Sanchez'i transfer etmek için çok şey yaptık. Kendisi bize gelmeye hazırdı ama anlaşma suya düştü." dedi.
Kolombiyalı stoperin temsilcilerinden Fernando Villarreal, o dönemde Rus ekibinin teklifini reddetmelerinin asıl nedeninin para olmadığını dile getirdi.
Villarreal, "Sanchez'in asıl gitmeme sebebi, sosyal hayatı ve ailesinin geleceğiydi." ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeler sonrası Davinson Sanchez, Galatasaray'a 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?
Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.
Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.
2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.
2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Cimbom'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...
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