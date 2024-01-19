TRANSFER HABERLERİ - Rus kulübü Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş bir itirafta bulundu!

Rus ekibinin bu transfer için 13 milyon sterlin (yaklaşık 15 milyon euro) ödeyeceği ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan Oleg Malyshev, "Sanchez'i transfer etmek için çok şey yaptık. Kendisi bize gelmeye hazırdı ama anlaşma suya düştü." dedi.