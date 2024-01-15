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Galatasaray zafer peşinde! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakan sarı-kırmızılı takım, eksiklerine rağmen kazanıp moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray zafer peşinde! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Galatasaray'da gözler Kayserispor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip ligin 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'taki maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Son maçında Sivasspor ile berabere kalan ve şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yapan sarı-kırmızılı ekip bugün taraftarı önünde galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da yine önemli eksikler bulunuyor. İcardi, Sanchez, Oliveira, Ziyech ve Bakambu'ya Sivas karşısında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu eklendi. Ayrıca sakatlığı bulunan Sacha Boey'in de riske edilmemesi bekleniyor. Okan Buruk oyuncularıyla yaptığı görüşmede, Kayseri'nin iyi bir takım olduğunu belirterek "Puan kaybına tahammülümüz yok. Herkesten üzerine düşeni yapmasını bekliyorum" dedi.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil

Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Hasan Ali, Arif, Ali Karimi, Kartal, Gökhan, Ackah, Ramazan, Bahoken, Aylton

BURUK'UN KOZU ZAHA!

Galatasaray forması altında bu sezon 22 maça çıkan, 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Wilfried Zaha, bugün Okan Buruk'un en önemli silahı olacak. Son iki maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yapan Fildişili yıldız, Kayseri karşısında da skorer kimliğini sürdürmek istiyor.

İKİ OYUNCU DÖNÜYOR

Cezası sona eren Barış Alper ile Torreira bugün takımdaki yerini alacak. Barış yine sol bekte görev yapacak. Sacha Boey'in yokluğunda ise iyileşen Kaan Ayhan'ın sağda oynaması bekleniyor. Bu arada sarıkırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ASLAN'DA HEDEF 200. GALIBİYET

Kayserispor karşılaşmasının Galatasaray açısından ayrı bir önemi daha var. Ocak 2011'de açılan Aslantepe'de 307 resmi maçı geride bırakan sarı-kırmızılı takım, 199 galibiyet, 62 beraberlik, 46 yenilgi aldı. Galatasaray bugün Kayserispor'u mağlup ederse hem evinde ligdeki galibiyet serisini sürdürecek hem de RAMS Park'ta 200. zaferini ilan edecek.

TARAFTARIYLA BİR BAŞKA

Süper Lig'de taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi. Aslantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ayrıca bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazandı. Bugün de tribünlerin dolu olması bekleniyor.

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