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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa devi harekete geçti. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 23:35
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Sarı kırmızılılar transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Cimbom'da takımda dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Bu doğrultuda Avrupa kulüplerinin Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği biliniyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

25 yaşındaki yıldızın transferine dair sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Hollanda basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

AJAX'TAN KEREM BOMBASI!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footballtransfersnl'den derlediği habere göre Aax, Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Hollanda temsilcisinin Steven Bergwijn'e gelen tekliflerin ardından yıldız isimle yollarını ayıracağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Bergwijn'in Hollanda devinden ayrılması durumunda Ajax'ın yeni bir sol kanat oyuncusunun transferi için elini çabuk tutması gerektiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Bu doğrultuda Ajax'ın, Bergwijn'in yerini Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ile doldurabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Hollanda ekibinin uzun süredir Kerem'i takip ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Ajax'ın Kerem'i istemesinin temel sebeplerinden biri olarak ise Bergwijn ile tamamen aynı özelliklere sahip olması gösterildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Kerem'in, Bergwijn'in fazlasıyla değerli bir halefi olacak niteliklere sahip bir futbolcu olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Ayrıca 8 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Kerem'in, sarı kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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