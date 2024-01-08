TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Kerem'in yeni takımı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa devi harekete geçti. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ
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Bu doğrultuda Avrupa kulüplerinin Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği biliniyordu.
25 yaşındaki yıldızın transferine dair sürpriz bir haber geldi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Hollanda basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
AJAX'TAN KEREM BOMBASI!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footballtransfersnl'den derlediği habere göre Aax, Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.
Hollanda temsilcisinin Steven Bergwijn'e gelen tekliflerin ardından yıldız isimle yollarını ayıracağı ifade edildi.
Bergwijn'in Hollanda devinden ayrılması durumunda Ajax'ın yeni bir sol kanat oyuncusunun transferi için elini çabuk tutması gerektiği yazıldı.
Bu doğrultuda Ajax'ın, Bergwijn'in yerini Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ile doldurabileceği belirtildi.
Hollanda ekibinin uzun süredir Kerem'i takip ettiği kaydedildi.
Ajax'ın Kerem'i istemesinin temel sebeplerinden biri olarak ise Bergwijn ile tamamen aynı özelliklere sahip olması gösterildi.
Kerem'in, Bergwijn'in fazlasıyla değerli bir halefi olacak niteliklere sahip bir futbolcu olduğu vurgulandı.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 30 maça çıktı.
Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol attı.
Ayrıca 8 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Kerem'in, sarı kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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