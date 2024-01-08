Evinde affı yok

Süper Lig'de Fenerbahçe ile puan puana bir zirve yarışı veren Galatasaray rakibinin İstanbulspor'u yenmesinden 1 saat sonra Aslatepe'de maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında yine mutlak galibiyet hedefliyordu. Ancak Mauro İcardi, Cedric Bakambu, Hakim Ziyech, Sacha Boey, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Davinson Sanchez gibi aralarında as kadroda da yer alan birçok oyuncu eksikti. Özellikle İcardi'nin olmayışı hücum aksiyonlarını olumsuz etkiledi. Kerem Aktürkoğlu müsait topları yukarı vurunca Galatasaray'ın golü gecikti.

ABDÜLKERİM'DEN İKİ SÜPER GOL

Aslan, Abdülkerim Bardakcı'nın nefis vole golüyle rahatladı. Mücadelenin sonlarında Wilfried Zaha skoru 2-0'a getirdi. Perdeyi yine Abdülkerim müthiş bir kafa vuruşuyla yaptı. Cimbom 3-0'lık skorla puanını 47'ye çıkardı ve Kanarya'yı yakaladı. Eksiklerin yerini taraftarının müthiş desteğiyle dolduran Galatasaray, Aslantepe'de rakiplerine puan vermeme alışkanlığını sürdürdü. Evinde Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor, Karagümrük'ten sonra Konyaspor'u da yendi. 9'da 9 yaptı. İçeride 26 maçtır kaybetmiyor

KELEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Konya Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçen haftaki Kayserispor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Keleş, geçtiğimiz günlerde yeşil-beyazlı ekibe maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle ihtarname gönderdikten sonra kadro dışı bırakılan Fransız file bekçisi Bernardoni ile Arnavut forvet Cikalleshi'nin yerine Deniz Ertaş ve Nelson Oliveira'yı 11'de görevlendirdi.

NDOMBELE 5 MAÇ SONRA

Sarı-kırmızılı ekibin Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, 5 resmi karşılaşmadan sonra 11'e girdi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapılan maça ilk 11'de başlayan Ndombele, 5 resmi müsabakanın ardından ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

CİCALDAU İLK KEZ RAKİP

Konyaspor'da forma giyen Alexandru Cicaldau eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez mücadele etti. 26 yaşındaki Romanyalı futbolcu, ilk 11 başladığı karşılaşmada fazla etkili bir performans sergileyemedi. Maç öncesinde eski arkadaşlarıyla konuşup hasret gideren Alexandru Cicaldau, 83. dakikada oyundan alınırken yerini Emrehan Gedikli'ye bıraktı.

18'LİK DENİZ SÜPERDİ

Konyaspor'da Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Galatasaray müsabakasının kadrosuna alınmadı. İstanbul deplasmanında maça 18 yaşındaki Deniz Ertaş ilk 11'de başladı. Alt yaş milli takımlarda da forma giyen Deniz, ilk Süper Lig maçına çıktı. Genç eldiven 7 net kurtarışıyla maç sonu alkışlandı.