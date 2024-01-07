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Thiam hamlesi

Cedric Bakambu’yu göndermeye hazırlanan Galatasaray, Mame Thiam’ın transferi için Kayserispor’un kapısını çalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Thiam hamlesi

Galatasaray, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. İcardi'nin sakatlığı, Bakambu'nun beklentilerin altında nedeniyle forvet arayışlarına da başlayan sarıkırmızılı ekip, Kayserispor'dan Mame Thiam'ı listesine dahil etti. Bu sezon Kayserispor forması ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Thiam, 11 gol atarken ligde İcardi ve Dzeko ile krallık yarışına girdi. Galatasaray, bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki golcü için devre arasında Kayseri'nin kapısını çalacak. Kayseri'nin bonservis bedeli kazanmak için transfere onay verebileceği belirtiliyor.

F.BAHÇE'DE FORMA GİYDİ

Kariyerinde İnter, Juventus, PAOK, Empoli formaları giyen Thiam, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de ter döktü. 34 karşılaşmada 8 gol atıp 4 asistlik performans gösterdi. Kayserispor'da 74 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 gol ve 10 asist ile takımın son yıllardaki en iyi ismi durumunda...

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