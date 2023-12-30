TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Eski Fenerbahçeli...
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ocak ayında önemli hamleleler yapmayı planlayan sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isimle ilgileniyor. Cimbom savunma hattına eski Fenerbahçeli oyuncuyu dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ
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Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sezonun ikinci yarısı için en az 3 takviye yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.
Listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, mali koşullara uygun ve kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.
Yönetim özellikle yaz ayında flaş yıldızları transfer etmişti.
Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı.
Sarı kırmızılı idareciler aynı hatayı ocak ayında tekrarlamak istemiyor.
Galatasaray, ara transferde takma direkt katkı sağlayacak ve soru işareti yaratmayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.
Cimbom uzun araştırmalar sonucu istenen profilde futbolcuları belirledi.
Bu isimlere izleme komitesi ve Okan Buruk da onay verdi.
Bu doğrultuda sarı kırmızıların sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.
Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir futbolcuyu transfer edeceği öne sürüldü.
Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o isim için devrede olduğu iddia edildi.
Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.
Ayrıca kadrosunu çok önemli bir yıldızla kuvvetlendirmiş olacak.
İşte Aslan'ın peşinde olduğu o futbolcu…
G.SARAY'DAN KJAER BOMBASI!
Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Simon Kjaer'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Cimbom'un, bir dönem Fenerbahçe'de boy gösteren tecrübeli oyuncu için Milan'la ilk teması kurduğu öne sürüldü.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki stoperin ise İtalya'dan ayrılma kararı aldığı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Bu sezon Milan'da az forma şansı bulan Danimarkalı defansın, artık İtalya'dan ayrılmak istediği bildirildi.
Sarı kırmızılıların, sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecek Kjaer için 2 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi.
Öte yandan Milan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kjaer'den az da olsa bonservis bedel, kazanmak istediği ifade edildi.
Bu doğrultuda İtalyan temsilcisinin, sarı kırmızılılardan gelecek teklife sıcak bakacağı öne sürüldü.
Transferin önümüzdeki bir hafta içinde netleşmesi ve Kjaer'in Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.
Simon Kjaer bu sezon Milan'da 9 maça çıktı.
Deneyimli savunmacı bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
1.91 boyundaki stoperi güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Öte yandan Kjaer kariyerinde Sevilla, Atalanta, Lille, Wolfsburg, Roma, Palermo ve Midtjylland gibi ekiplerde de ter dökmüştü.
2015 yazında Fenerbahçe'ye 7.6 milyon Euro bonservis ücretine imza atan Kjaer, 2017'de sarı lacivertlilere 12.5 milyon Euro kazandırarak Sevilla'ya gitmişti.
Ülke milli takımında da 130 müsabakaya çıkan Kjaer, 5 gol attı.
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