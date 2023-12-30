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TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! Eski Fenerbahçeli...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ocak ayında önemli hamleleler yapmayı planlayan sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isimle ilgileniyor. Cimbom savunma hattına eski Fenerbahçeli oyuncuyu dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 12:34
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Sarı kırmızılılar ocak ayında flaş isimleri kadrosuna katarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Yönetim, transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sezonun ikinci yarısı için en az 3 takviye yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, mali koşullara uygun ve kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Yönetim özellikle yaz ayında flaş yıldızları transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Sarı kırmızılı idareciler aynı hatayı ocak ayında tekrarlamak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Galatasaray, ara transferde takma direkt katkı sağlayacak ve soru işareti yaratmayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Cimbom uzun araştırmalar sonucu istenen profilde futbolcuları belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Bu isimlere izleme komitesi ve Okan Buruk da onay verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Bu doğrultuda sarı kırmızıların sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir futbolcuyu transfer edeceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o isim için devrede olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Ayrıca kadrosunu çok önemli bir yıldızla kuvvetlendirmiş olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

İşte Aslan'ın peşinde olduğu o futbolcu…

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

G.SARAY'DAN KJAER BOMBASI!

Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Simon Kjaer'i kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Cimbom'un, bir dönem Fenerbahçe'de boy gösteren tecrübeli oyuncu için Milan'la ilk teması kurduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki stoperin ise İtalya'dan ayrılma kararı aldığı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Bu sezon Milan'da az forma şansı bulan Danimarkalı defansın, artık İtalya'dan ayrılmak istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Sarı kırmızılıların, sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecek Kjaer için 2 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Öte yandan Milan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kjaer'den az da olsa bonservis bedel, kazanmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Bu doğrultuda İtalyan temsilcisinin, sarı kırmızılılardan gelecek teklife sıcak bakacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Transferin önümüzdeki bir hafta içinde netleşmesi ve Kjaer'in Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Simon Kjaer bu sezon Milan'da 9 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Deneyimli savunmacı bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

1.91 boyundaki stoperi güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Öte yandan Kjaer kariyerinde Sevilla, Atalanta, Lille, Wolfsburg, Roma, Palermo ve Midtjylland gibi ekiplerde de ter dökmüştü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

2015 yazında Fenerbahçe'ye 7.6 milyon Euro bonservis ücretine imza atan Kjaer, 2017'de sarı lacivertlilere 12.5 milyon Euro kazandırarak Sevilla'ya gitmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yılın bombasını patlatıyor! savunmaya eski Fenerbahçeli...

Ülke milli takımında da 130 müsabakaya çıkan Kjaer, 5 gol attı.

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