Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!
Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray ara transferde harekete geçti. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılı kurymaylar transferde rotayı İngiltere'ye kırdı. İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi... | GS SPOR HABERLERİ
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Karşılaşmada birçok istatistik dikkat çekti.
90 dakika boyunca oyuncular toplam 45 faul yaptı.
Mücadele boyunca sadece 1 şut kaleyi buldu.
1'er puanla sahadan ayrılan ezeli rakipler 44 puanla ligin ilk 2 sırasında yer alıyor.
Cimbom averajla sarı-lacivertli ekibin gerisinde bulunuyor.
2 takım 29 Aralık'ta Süper Kupa finaline çıkacak.
Dev derbi Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip diğer transfer harekatına da devam ediyor.
Ligde ve Avrupa'da kupa kaldırmak isteyen Galatarasay, devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılıların transfer listesinde çok sayıda isim bulunuyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kurmaylar orta sahaya takviye yapacak.
ROTA İNGİLTERE!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray orta saha operasyonu için İngiltere'ye gidecek.
Cimbom'un Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin performansından memnun değil.
Tecrübeli çalıştırıcı, 20 yaşındaki futbolcuya sıcak bakıyor.
Ayrıca genç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.
Chukwuemeka'nın ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
Galatasaray yönetimi ise oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Nijerya asıllı İngiliz oyuncu bu sezon 2 maçta forma giydi.
20 yaşındaki futbolcunun 1 golü bulunuyor.
Chelsea'nin yıldız adayı geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettirmişti.
Chukwuemeka'nın bonservis değeri ise 15 milyon Euro olarak biliniyor.
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