Haberler Galatasaray Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray ara transferde harekete geçti. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılı kurymaylar transferde rotayı İngiltere'ye kırdı. İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Kadıköy'de oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Karşılaşmada birçok istatistik dikkat çekti.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

90 dakika boyunca oyuncular toplam 45 faul yaptı.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Mücadele boyunca sadece 1 şut kaleyi buldu.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

1'er puanla sahadan ayrılan ezeli rakipler 44 puanla ligin ilk 2 sırasında yer alıyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Cimbom averajla sarı-lacivertli ekibin gerisinde bulunuyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

2 takım 29 Aralık'ta Süper Kupa finaline çıkacak.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Dev derbi Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip diğer transfer harekatına da devam ediyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Ligde ve Avrupa'da kupa kaldırmak isteyen Galatarasay, devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde çok sayıda isim bulunuyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kurmaylar orta sahaya takviye yapacak.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

ROTA İNGİLTERE!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray orta saha operasyonu için İngiltere'ye gidecek.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Cimbom'un Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin performansından memnun değil.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Tecrübeli çalıştırıcı, 20 yaşındaki futbolcuya sıcak bakıyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Ayrıca genç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Chukwuemeka'nın ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Galatasaray yönetimi ise oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Transferde rota İngiltere! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numara hamlesi!

Nijerya asıllı İngiliz oyuncu bu sezon 2 maçta forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
11 yıl önce G.Saray'a istemişti! Terim yıldız isme kavuştu
İşte Icardi'nin ilginç hastalığı!
KAYMAKLI KOLAY BAKLAVA TARİFİ | Evde kolay ve pratik baklava malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BU CUMA BİM'DE YILBAŞI RÜZGARI ESİYOR | 29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu
1 Dolar kaç TL? | Canlı döviz kuru takibi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay'da Marco Paixao depremi! Altay'da Marco Paixao depremi! 11:43
Ezeli rekabette 399. randevu! Ezeli rekabette 399. randevu! 11:42
Martial transferinde flaş gelişme! M. United'ın kararı... Martial transferinde flaş gelişme! M. United'ın kararı... 11:36
G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor 11:34
Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Dusan Tadic! Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Dusan Tadic! 11:34
Arsenal'dan transfer şartı! F.Bahçe ve G.Saray... Arsenal'dan transfer şartı! F.Bahçe ve G.Saray... 11:33
Daha Eski
Osayi ile Kerem aynı takıma gidiyor! Osayi ile Kerem aynı takıma gidiyor! 10:53
Ara transferin gözdesi Varane! Ara transferin gözdesi Varane! 10:49
G.Saray'dan 10 numara hamlesi! G.Saray'dan 10 numara hamlesi! 10:46
Juventus Bremer'le nikah tazeledi! Juventus Bremer'le nikah tazeledi! 10:32
Avrupa devinin listesine girdi! Avrupa devinin listesine girdi! 10:27
Kuyt'un yeni takımı belli oldu! Kuyt'un yeni takımı belli oldu! 10:15