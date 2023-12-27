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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılıların önceliği sol bek olacak. Cimbom transfere yer açmak için yıldız oyuncunun sözleşmesini feshedecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:15
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Cimbom'da gözler bu kez Süper Kupa maçına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan yönetim transferde harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılıların önceliği sol bek olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimlerde netleşiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Ndombele ve Angelino'dan istediği verimi alamayan sarı kırmızılılarda sezon sonuna kadar bir ayrılık daha yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Göğüs kasında meydana gelen yırtık nedeniyle ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen ve 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira için yönetim teknik heyetle görüşme gerçekleştiriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, yabancı oyuncu kontenjanında yer açabilmesi için Portekizli futbolcuyla sözleşme feshi veya kontrat dondurma işlemlerinin yapılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Oliveira'nın sözleşmesinin dondurulmasıyla birlikte 3 bölge için yabancı transferinin kapılarını açacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Porto altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

1.81 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek

Portekiz Milli Takımı'nın da formasını terleten Sergio Oliveira, 13 karşılaşmada görev aldı.

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