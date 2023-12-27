TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılıların önceliği sol bek olacak. Cimbom transfere yer açmak için yıldız oyuncunun sözleşmesini feshedecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılıların önceliği sol bek olacak.
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimlerde netleşiyor.
Ndombele ve Angelino'dan istediği verimi alamayan sarı kırmızılılarda sezon sonuna kadar bir ayrılık daha yaşanabilir.
Göğüs kasında meydana gelen yırtık nedeniyle ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen ve 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira için yönetim teknik heyetle görüşme gerçekleştiriyor.
Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, yabancı oyuncu kontenjanında yer açabilmesi için Portekizli futbolcuyla sözleşme feshi veya kontrat dondurma işlemlerinin yapılması planlanıyor.
Oliveira'nın sözleşmesinin dondurulmasıyla birlikte 3 bölge için yabancı transferinin kapılarını açacak.
Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta görev aldı.
31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Porto altyapısında başladı.
1.81 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Portekiz Milli Takımı'nın da formasını terleten Sergio Oliveira, 13 karşılaşmada görev aldı.
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