TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Ocak ayında başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle cuma günü bu kez Süper Kupa finalinde karşılaşacak.
Sarı-lacivertlileri devirerek Süper Kupa'yı müzesine götürmek isteyen Cimbom'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için de arayışlar hızlandı.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma kazandıracağı isimlerle üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur da geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
"ÇİLEK TRANSFERİ YOK"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Timur, "Devre arası çilekleri yok. Biz konuşmuyoruz. Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkanlar ölçüsünde olursa... Ancak çok umut vermemek lazım. Okan Hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor." ifadelerini kullandı.
"TRANSFER BİRAZ GEÇ BAŞLAYACAK"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ise yaptığı açıklamada "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.
Eksik bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın önceliği ise sol bek transferi...
Sarı-kırmızılılar, sezon başında RB Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği katkıyı alamadı.
Yönetim, Galatasaray formasıyla 20 maça çıkması halinde İspanyol sol bekin bonservisini 6 milyon Euro karşılığında alacak.
Sarı-kırmızılı formayla 19 maçta süre alan tecrübeli futbolcunun sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'ın bir diğer sol beki Kazımcan Karataş da beklenen performans sergileyemedi.
Teknik direktör Okan Buruk, bu mevkide hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a görev veriyor.
Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
RIDVAN YILMAZ HAMLESİ
Bu bölgedeki ilk tercihi Bradley Locko olsa da Brest'in 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisi sonrasında alternatiflere yönelen sarı-kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için kolları sıvadı.
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.
İskoç ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve adaptasyon sürecini atlattığını düşünen Rıdvan Yılmaz'ın ise önceliği kariyerine Avrupa'da devam etmek.
Sezon başında yaşadığı sakatlığın etkilerini eylül sonu itibarıyla atan ve son maçlarda 11'e yerleşen Rıdvan Yılmaz, kiralık tekliflere sıcak bakmıyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmesi durumunda yine aynı süredeki kontrat talebinde bulunuyor.
Devre arasında bonservis bedeli için yüklü bir harcama yapmaya yanaşmayan Galatasaray'da kafaları karıştıran diğer bir mevzu ise yabancı oyuncu kuralı...
Yabancı oyuncu kuralı uygulamasında değişikliğe gidilme ihtimalinin her geçen gün ağırlık kazanması sonrasında transferdeki rota yeniden yabancı oyuncuya dönebilir.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 12 maça çıktı.
22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.
Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.