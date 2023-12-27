Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Ocak ayında başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:54
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle cuma günü bu kez Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Sarı-lacivertlileri devirerek Süper Kupa'yı müzesine götürmek isteyen Cimbom'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için de arayışlar hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma kazandıracağı isimlerle üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur da geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

"ÇİLEK TRANSFERİ YOK"

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Timur, "Devre arası çilekleri yok. Biz konuşmuyoruz. Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkanlar ölçüsünde olursa... Ancak çok umut vermemek lazım. Okan Hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

"TRANSFER BİRAZ GEÇ BAŞLAYACAK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ise yaptığı açıklamada "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Eksik bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın önceliği ise sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında RB Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Yönetim, Galatasaray formasıyla 20 maça çıkması halinde İspanyol sol bekin bonservisini 6 milyon Euro karşılığında alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Sarı-kırmızılı formayla 19 maçta süre alan tecrübeli futbolcunun sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Galatasaray'ın bir diğer sol beki Kazımcan Karataş da beklenen performans sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Teknik direktör Okan Buruk, bu mevkide hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a görev veriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

RIDVAN YILMAZ HAMLESİ

Bu bölgedeki ilk tercihi Bradley Locko olsa da Brest'in 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisi sonrasında alternatiflere yönelen sarı-kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

İskoç ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve adaptasyon sürecini atlattığını düşünen Rıdvan Yılmaz'ın ise önceliği kariyerine Avrupa'da devam etmek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Sezon başında yaşadığı sakatlığın etkilerini eylül sonu itibarıyla atan ve son maçlarda 11'e yerleşen Rıdvan Yılmaz, kiralık tekliflere sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

4 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmesi durumunda yine aynı süredeki kontrat talebinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Devre arasında bonservis bedeli için yüklü bir harcama yapmaya yanaşmayan Galatasaray'da kafaları karıştıran diğer bir mevzu ise yabancı oyuncu kuralı...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Yabancı oyuncu kuralı uygulamasında değişikliğe gidilme ihtimalinin her geçen gün ağırlık kazanması sonrasında transferdeki rota yeniden yabancı oyuncuya dönebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! 4 yıllık sözleşme...

Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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