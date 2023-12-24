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Taraftar hazır
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Ülker Stadı'ndaki derbide takımlarını destekleyecek. Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, bugünkü karşılaşmada da takımlarının yanında olacak. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidecek. Derbiye İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı alınacak. Sarı-kırmızılı taraftarların derbi için özel şovlar hazırladığı belirtiliyor. RAMS Park'ta toplanacak Galatasaraylılar toplu olarak Kadıköy'e götürülecek. Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yönetim de derbide tam kadro protokol tribününde olacak.
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