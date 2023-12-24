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GALATASARAY HABERLERİ - Günay Güvenç'ten derbi öncesi anlamlı mesaj!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Sarı kırmızılıların file bekçisi Günay Güvenç derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 18:22
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GALATASARAY HABERLERİ - Günay Güvenç'ten derbi öncesi anlamlı mesaj!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor.

Sarı kırmızılıların file bekçisi Günay Güvenç derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Günay Güvenç'in sözleri;

Günay Güvenç: "Maalesef şehitlerimiz var. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah son olur bunlar ve yeni yılda daha güzel şeyler konuşabiliriz. Umut Nayir kardeşimizle ilgili konuşmak istiyorum. Kardeşliğimiz hep bakidir. Başı sağ olsun. Derbi güzel bir maç olacak. Hak eden kazanır inşallah." ifadelerini kullandı.

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