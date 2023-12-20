Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Menajerler Real Madrid'in yıldız oyuncusunu Galatasaray'a önermişti. Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk'un ise transfere onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Kadroya katılması planlanan futbolcularla temaslar hızlanırken, transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u gündemine almıştı.
Sarı kırmızılılara bu teklifin ise menajerler tarafından geldiği kaydedilmişti.
Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği Real Madrid'in merkez orta sahada oyuncusu Dani Ceballos'a Okan Buruk da onay verdi.
Yönetim, 27 yaşındaki İspanyol yıldız için önümüzdeki günlerde Real Madrid'le temasa geçecek.
Dani Ceballos bu sezon Real Madrid'de 10 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Ceballos'un, İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.
1.79 boyundaki oyuncu kariyerinde Arsenal ve Real Betis gibi takımlarda da forma giymişti.
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