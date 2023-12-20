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Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Menajerler Real Madrid'in yıldız oyuncusunu Galatasaray'a önermişti. Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk'un ise transfere onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor.

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Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Yönetim devre arasındaki transfer hedeflerini ise belirlemişti.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Kadroya katılması planlanan futbolcularla temaslar hızlanırken, transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

İşte ayrıntılar...

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u gündemine almıştı.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Sarı kırmızılılara bu teklifin ise menajerler tarafından geldiği kaydedilmişti.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği Real Madrid'in merkez orta sahada oyuncusu Dani Ceballos'a Okan Buruk da onay verdi.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Yönetim, 27 yaşındaki İspanyol yıldız için önümüzdeki günlerde Real Madrid'le temasa geçecek.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Dani Ceballos bu sezon Real Madrid'de 10 maça çıktı.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Ceballos'un, İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

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