Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain'den Galatasaray yorumu: Kopenhag daha iyi!
İngiliz devi Manchester City'nin Futbol Direktörü Txiki Begiristain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Kopenhag hakkında açıklamalarda bulundu. Begiristain, eşleşme sonrası Danimarka ekibini Galatasaray ile kıyaslarken flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 18:28 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 18:37
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"Gruplarında Bayern Münih, Galatasaray ve Manchester United ile oynayıp tur atladılar. Grubun en iyi ikinci takımı oldular ki bunun anlamı büyük.
Şampiyonlar Ligi'nde çok daha fazla tecrübeye sahip olan Manchester United ve Galatasaray'dan daha iyi oynadılar.
Bü yüzden onlara karşı dikkatli olmalıyız. İşi ciddiye alıp onlara saygı duymamız gerek. Kaliteli bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı oynamıştık. Kendi evlerinde çok iyi mücadele etmişlerdi ama iki yıl önce olan bir şeyin artık pek anlamı yok."
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