Haberler Galatasaray Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Halkbank (MAÇ SONCU ÖZET)

Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Halkbank (MAÇ SONCU ÖZET)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. haftasında, İstanbul’da oynanan karşılaşmada Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 16:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Halkbank (MAÇ SONCU ÖZET)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Ligde yoluna namağlup devam eden başkent temsilcisi, 11. maçını kazandı.

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Mert Matic, zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray'ın gücünü bildiklerini ve mücadeleye konsantre olduklarını dile getiren Matic, "Maç yoğunluğumuz devam ediyor. Bu süreçte art arda üst düzey maçlar oynuyoruz. Galatasaray maçı da bunlardan biriydi. Kazandık ve Berlin'e daha moralli gidiyoruz. Oradan da ülkemize iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Zimmerman, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic)

Halkbank: Micah Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Gordon Perrin, İzzet Ünver)

Setler: 18-25, 15-25, 25-19, 18-25

Süre: 92 dakika (21, 21, 26, 24)

DİĞER
Son dakika haberi: Wanda Nara gözyaşlarına boğuldu! Mauro Icardi'den büyük sürpriz...
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla bir araya geldi: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?
Fred İngilizleri bin pişman etti!
Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray evinde mağlup!
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman?
Yarın okullar tatil mi?
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı 18:33
G.Saray evinde mağlup! G.Saray evinde mağlup! 17:43
Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı! Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı! 17:42
Bak'tan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik! Bak'tan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik! 17:07
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 17:03
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 17:02
Daha Eski
Aslan evinde Halkbank'a kayıp! Aslan evinde Halkbank'a kayıp! 16:58
Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı! Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı! 16:42
Konyaspor'da Samsunspor mesaisi Konyaspor'da Samsunspor mesaisi 16:38
Kayserispor F.Bahçe maçına hazırlanıyor Kayserispor F.Bahçe maçına hazırlanıyor 16:36
Sivasspor Başakşehir maçına hazırlanıyor Sivasspor Başakşehir maçına hazırlanıyor 16:20
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? 16:08